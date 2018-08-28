شؤون فلسطينية

وفاة طفلة 10 شهور في حادث دهس شرق مدينة غزة

وفاة طفلة 10 شهور في حادث دهس شرق مدينة غزة
خاص دنيا الوطن
لقيت الطفلة (إ، ل)، (10 شهور) مصرعها اليوم الثلاثاء، بعد تعرضها لحادث دهس في منطقة (الفواخير) شرقي مدينة غزة.

بدوره، أوضح المقدم فهد حرب، مفتش حوادث المرور في قطاع غزة، أن الطفلة لقيت مصرعها بعدما دهستها سيارة من نوع (أودي) في منطقة الفواخير، ونقلت على إثرها إلى المستشفى، ليُعلن الأطباء عن وفاتها.

وشهد قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، العديد من حوادث السير المختلفة، ما بين دهس أو تصادم، وأسفرت عن إصابة العديد من المواطنين.

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