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شؤون فلسطينية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية
رام الله - دنيا الوطن
عقدت هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني، عدة لقاءات لشرائح مختلفة من المجتمع المحلي في طولكرم وسلفيت ودير البلح والخليل، بهدف التوعية في الصيرفة الإسلامية، وأسس التعامل المالي، وفق أحكام الشريعة الإسلامية الغراء.

وأكد الدكتور حسام الدين عفانة، رئيس هيئة الرقابة الشرعية في البنك، على أن هذه اللقاءات، تهدف لنشر ثقافة التمويل الإسلامي، وتشجيع الجمهور على الالتزام بالضوابط الشرعية؛ لتكون معاملاتهم حلالاً.

وأشار إلى حرص هيئة الرقابة الشرعية على التأكد المستمر من التزام البنك بالضوابط الشرعية، ومعايير المحاسبة المصرفية الإسلامية في كافة معاملاته، مشيراً إلى أن الهيئة تستخدم في ذلك عدة أدوات، من ضمنها: وجود دائرة للرقابة الشرعية، تعمل على متابعة الإجراءات اليومية في فروع البنك.

ولفت د. عفانة إلى أن مهمة هيئة الرقابة الشرعية، تتجاوز الدور الرقابي إلى إيجاد وتفعيل أدوات تمويل واستثمار متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من شأنها تسهيل حياة الناس ومساعدتهم على تلبية احتياجاتهم، منوهاً إلى تفعيل البنك مؤخراً لصيغة الإجارة الموصوفة في الذمة في قطاعات التعليم والصحة والسفر.

واعتبر د. عفانة، نمو الصيرفة الإسلامية عالمياً وزيادة أصولها دليلاً واضحاً على الثقة المتزايدة التي تحصل عليها من الجمهور، قائلاً: "هذا يضع مسؤولية كبيرة على عاتق البنوك الإسلامية، ويلزمها بتطوير خدماتها وأنظمتها، بما يتلاءم مع تطلعات الجمهور ورغباته، ضمن الأصول الشرعية".

ويرأس هيئة الرقابة الشرعية في البنك الإسلامي الفلسطيني، الأستاذ الدكتور حسام الدين عفانة، وتضم في عضويتها كلاً من: الأستاذ الدكتور ماهر الحولي، والدكتور علي السرطاوي، والدكتور طارق الجعبري.

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هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

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