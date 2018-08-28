عربي

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية
رام الله - دنيا الوطن
باشرت قطر بتطويع بنات في قواتها الجوية، للخدمة كطيارات وفنيات بسلاح الجو، ضمن مشاريعها الهادفة لتعزيز قدراتها العسكرية تحت الحصار الإقليمي المفروض عليها من دول الجوار.

وقال نائب قائد القوات الجوية القطرية، اللواء الركن أحمد إبراهيم المالكي، في حوار صحفي مع مجلة (الطلائع) نشرته اليوم: "بدأنا منذ 10 سنوات في استقبال العنصر النسائي للالتحاق بالعمل في القوات الجوية ككادر مدني، لكن هذا العام 2018 استقبلنا أول دفعة من العنصر النسائي كرتب عسكرية طيار وفنيات".

وأضاف: "لدينا حالياً مرشحات طيار نقوم بتدريبهن، ونتوقع أن يشكل التحاقهن قيمة مضافة في سبيل خدمة الوطن والحفاظ على أمنه واستقراره، علما أن العنصر النسائي دخل في جميع التخصصات بالقوات الجوية الأميرية القطرية".

وعن وجود دورات خاصة لتعزيز الروح الوطنية، ورفع معنويات الطيارين النساء، قال اللواء القطري: "طبعاً نحن نتوقع من المواطن القطري الحس الوطني العالي، خصوصاً في القوات الجوية الأميرية، ودورها الأساسي في حماية الأجواء، فالطيار هو المقاتل الوحيد الذي يطير بسلاحه، ويصبح جزءاً منه، وبالتالي فالشعور الوطني من أهم العناصر التي تتوفر فيه؛ ليضحي بنفسه من أجل دينه ووطنه وأميره، والطيار هو منظومة وطنية متطورة، فالطيار المقاتل يكون وحده في طائرته، ويأخذ القرار وحده، لذلك لدينا محاضرات يومية للطيارين، فتنمية الحس والشعور الوطني من الأمور الطبيعية، والمسلمات في عمل الطيارين".

وحث اللواء الشباب القطري على الالتحاق بالخدمة العسكرية، وكذلك العمل الدؤوب لتحصيل القوة العلمية، لأنها الأساس لكل قوة ميدانية، خصوصاً أن الدولة وبتوجيه من أمير البلاد، وفرت جميع الإمكانات والتسهيلات التي على أساسها يبنى النجاح والتميز، حسب قوله.

أخبار ذات صلة

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

محكمة مصرية تُلغي إدراج 1538 شخصاً بينهم مرسي وأبو تريكة من قائمة &#34;الإرهاب&#34;

محكمة مصرية تُلغي إدراج 1538 شخصاً بينهم مرسي وأبو تريكة من قائمة "الإرهاب"

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

حماس: تصريحات قيادات فتح بأنه لا تهدئة دون المصالحة تعني استمرار الحصار

حماس: تصريحات قيادات فتح بأنه لا تهدئة دون المصالحة تعني استمرار الحصار

وفاة طفلة 10 شهور في حادث دهس شرق مدينة غزة

وفاة طفلة 10 شهور في حادث دهس شرق مدينة غزة

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

منوعات

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر &#34;ارتباطها&#34;

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر "ارتباطها"

بعد اتهامات &#34;جنسية&#34; جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد&#34;بشراسة&#34;

بعد اتهامات "جنسية" جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد"بشراسة"

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا &#34;حجاب&#34;

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا "حجاب"

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

رحيل &#34;عمر ناجي&#34;.. كبير مطاريد &#34;ذئاب الجبل&#34; وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

رحيل "عمر ناجي".. كبير مطاريد "ذئاب الجبل" وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية &#34;قلبي عشقها&#34;

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية "قلبي عشقها"

عربي

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي