مباشر | الدواجن.. وفرة في الإنتاج وهبوط حاد بالأسعار

شؤون فلسطينية

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له
رام الله - دنيا الوطن
من المقرر، أن يصل رئيس البوسنة والهرسك بكر عزت بيجوفيتش إلى فلسطين غداً في  زيارة هي الأولى تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس.

وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، تيسير جرادات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس البوسني، سيلتقي الرئيس  محمود عباس بعد ظهر يوم غد؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.

وأوضح جرادات، أن الرئيس سيطلع نظيره الضيف على التحركات السياسية والدبلوماسية وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وسيضعه بصورة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، وجهود القيادة لإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية.

وأشار جرادات إلى أهمية هذه الزيارة، خاصة في ظل حشد المزيد من الدعم الدولي للدبلوماسية الفلسطينية، ومبادرة السيد الرئيس للسلام التي طرحها في شباط/ فبراير الماضي، وفي جولته القادمة بالأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.

وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الخارجية والمغتربين عن اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته العادية الـ 150 بالقاهرة في النصف الأول من  شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

أخبار ذات صلة

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

حماس لفتح: لسنا أمام صفقة سياسية وتصريحاتكم باطلة ولا قيمة لها

حماس لفتح: لسنا أمام صفقة سياسية وتصريحاتكم باطلة ولا قيمة لها

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس

آلاف المستوطنين يقتحمون &#34;مقام يوسف&#34; شرق نابلس برفقة وزير اسكان الاحتلال

آلاف المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس برفقة وزير اسكان الاحتلال

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

هيئة الرقابة الشرعية للبنك الإسلامي الفلسطيني تعقد لقاءات متخصصة بالصيرفة الإسلامية

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له

رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

الاحتلال يمنع سفر 14 مواطناً عبر (معبر الكرامة)

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

نادي الأسير: أسرى معتقل (عتصيون) يعانون من انتشار طفح جلدي

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

شاهد: الأوضاع الاقتصادية تؤثر على الحركة الشرائية لمستلزمات المدارس بغزة

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس

آلاف المستوطنين يقتحمون &#34;مقام يوسف&#34; شرق نابلس برفقة وزير اسكان الاحتلال

آلاف المستوطنين يقتحمون "مقام يوسف" شرق نابلس برفقة وزير اسكان الاحتلال

منوعات

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر &#34;ارتباطها&#34;

بشكل مفاجئ.. ديانا حداد تصدم جمهورها بخبر "ارتباطها"

بعد اتهامات &#34;جنسية&#34; جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد&#34;بشراسة&#34;

بعد اتهامات "جنسية" جديدة.. هند صبري تهاجم سعد لمجرد"بشراسة"

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

فيديو: إعلامي لبناني على الكرسي المتحرّك بعد حادث مروع... وهذه الممثلة تبكيه

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا &#34;حجاب&#34;

شاهد: حلا شيحا إلى أحضان زوجها في كندا.. وبلا "حجاب"

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

بعد مرض اليسا وميريام فارس.. هذه الفنانة اللبنانية تصاب بجرثومة خطيرة

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

رحيل &#34;عمر ناجي&#34;.. كبير مطاريد &#34;ذئاب الجبل&#34; وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

رحيل "عمر ناجي".. كبير مطاريد "ذئاب الجبل" وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية &#34;قلبي عشقها&#34;

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية "قلبي عشقها"

عربي

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية

قطر تُدرب فتيات على قيادة طائرات حربية

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

خمس سعوديات يَحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي