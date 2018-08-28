رئيس البوسنة والهرسك يصل فلسطين غداً في أول زيارة رسمية له



وقال وكيل وزارة الخارجية والمغتربين، تيسير جرادات، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إن الرئيس البوسني، سيلتقي الرئيس محمود عباس بعد ظهر يوم غد؛ لبحث سبل التعاون المشترك وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.



وأوضح جرادات، أن الرئيس سيطلع نظيره الضيف على التحركات السياسية والدبلوماسية وما تواجهه القضية الفلسطينية من تحديات وسيضعه بصورة التطورات الجارية على الساحة الفلسطينية، وجهود القيادة لإنهاء الانقسام، وتعزيز الوحدة الوطنية.



وأشار جرادات إلى أهمية هذه الزيارة، خاصة في ظل حشد المزيد من الدعم الدولي للدبلوماسية الفلسطينية، ومبادرة السيد الرئيس للسلام التي طرحها في شباط/ فبراير الماضي، وفي جولته القادمة بالأمم المتحدة في أيلول/ سبتمبر المقبل.



وفي سياق آخر، كشف وكيل وزارة الخارجية والمغتربين عن اجتماع لمجلس وزراء خارجية الدول العربية في دورته العادية الـ 150 بالقاهرة في النصف الأول من شهر أيلول/ سبتمبر المقبل.

رام الله - دنيا الوطنمن المقرر، أن يصل رئيس البوسنة والهرسك بكر عزت بيجوفيتش إلى فلسطين غداً في زيارة هي الأولى تلبية لدعوة من الرئيس محمود عباس.