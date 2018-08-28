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اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل

اعتقال سوري وعراقي في ألمانيا بتهمة المشاركة في جريمة قتل
رام الله - دنيا الوطن
أصيب ستة أشخاص على الأقل، خلال احتجاجات يمينية ويسارية وقعت، مساء أمس الاثنين، في مدينة كيمنتس شرقي ألمانيا.

وقالت الشرطة: "إن الجانبيْن تبادلا إلقاء ألعاب نارية وأشياء أخرى، مما أسفر عن إصابة شخصين في بادئ الأمر، ثم أُصيب في وقت لاحق أربعة متظاهرين من اليمين المتطرف بعد الهجوم عليهم أثناء مغادرتهم للمظاهرة"، بحسب موقع (القدس العربي).

وتأتي المسيرة الاحتجاجية والمسيرة المناوئة لها، كرد فعل على أحداث شغب عنيفة وقعت، مطلع الأسبوع، على هامش احتفالات المدينة، ولقي مواطن ألماني (35 عاماً) حتفه خلال هذه الأحداث جراء طعن بسكين، فيما وقعت إصابات خطيرة لشخصين آخرين.

وأصدر القضاء الألماني، أمس الاثنين، أمر اعتقال بحق سوري (23 عاماً) وعراقي (22 عاماً) بتهمة المشاركة في القتل غير المتعمد، وقد أدى مقتل الألماني إلى وقوع أحداث شغب معادية للأجانب، الأحد الماضي.

واجتذبت مسيرة يوم الاثنين ما يصل إلى ألفي متظاهر من اليمين المتطرف، وحوالي ألفى متظاهر من الجانب الآخر، وسعت الشرطة إلى الفصل بين المجموعتين، عبر وضع مدفع مياه بينهما دون استخدامه.

وشوهد ملثمون في المسيرتين، وذكر شهود عيان على الإنترنت، أنه كانت هناك محاولات متكررة لخرق طوق الشرطة.

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