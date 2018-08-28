بومبيو يَرد على طهران: إيران لا تُسيطر على مضيق هرمز











رام الله - دنيا الوطنقال مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي: "إن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز، وذلك حسبما جاء في حسابه على (تويتر)، اليوم الثلاثاء.وجاءت تغريدة بومبيو، بعدما اعتبر قائد قوات البحرية في الحرس الثوري الإيراني، علي رضا تنكسيري، الاثنين، أن قوات بلاده "تسيطر بيقظة" على الخليج، وأنه "لا مكان" للقوات الأجنبية والأمريكية فيه، وفق ما جاء على موقع (سي إن إن).وأكد بومبيو، أن مضيق هرمز "ممر مائي دولي"، قائلاً: "إن الولايات المتحدة، ستواصل العمل مع شركائها؛ لضمان حرية الملاحة والتدفق الحر للتجارة في الممرات المائية الدولية".