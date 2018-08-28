حماس لفتح: لسنا أمام صفقة سياسية وتصريحاتكم باطلة ولا قيمة لها

رام الله - دنيا الوطن

قال الناطق باسم حركة حماس، عبد اللطيف القانوع: إن حركته ليست أمام صفقة سياسية ولا جزء من اتفاق دولي، يتنازل عن الأرض، ويعترف بالاحتلال، ويدمر المشروع الوطني.





وأضاف القانوع، في تصريح صحفي: "نحن لم نجنِ تضحيات شعبنا بمشروع سياسي قائم على سلطة تعترف بالاحتلال الإسرائيلي، وتقدس التنسيق الأمني، كما تصنع حركة فتح"، وفق تعبيره.







وتابع: "خطواتنا نحو تثبيت تهدئة 2014 ورفع الحصار عن قطاع غزة، محصنة بالإجماع الوطني، والمقاومة الفلسطينية، وتصريحات قيادات حركة فتح ومزاعمها بشأن ذلك باطلة ولا قيمة لها، ولا تنطلي على أحد"، حسب قوله.









ودعا القانوع حركة فتح إذا كانت حريصة على المشروع الوطني، إلى سحب الاعتراف بالاحتلال، ووقف التنسيق الأمني معه، ورفع العقوبات عن قطاع غزة، وتعزيز صمود الشعب الفلسطيني، وسرعة إنجاز المصالحة، وتحقيق الوحدة على قاعدة الشراكة بعيداً عن سياسة الإقصاء والاستبداد.

واستطرد: "نحن في حالة توافق وطني مع الفصائل الفلسطينية لرفع الحصار عن قطاع غزة، ومواجهة (صفقة القرن) والمحافظة على حقوقه الوطنية، ونحن نتربع على مشروع المقاومة، وننتزع حقوق شعبنا من الاحتلال بقوة المقاومة وإرادة شعبنا".