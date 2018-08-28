الرويضي: التحضير لاجتماع وزاري إسلامي لبحث انتهاكات الاحتلال

رام الله - دنيا الوطنأعلن ممثل منظمة التعاون الإسلامي في فلسطين، السفير أحمد الرويضي، أن المنظمة والمجموعة الإسلامية في الأمم المتحدة، تحضر بالتنسيق مع دولة فلسطين، لأن يكون هناك عمل سياسي واسع ومؤثر، خلال اجتماعات الجمعية العامة الشهر المقبل، بما يضمن أن تكون قضية فلسطين والقدس، وما يحدث في المسجد الأقصى بشكل خاص على جدول أعمال العالم.وأشار الرويضي لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، إلى أنه يجري التحضير أيضاً لاجتماع وزاري إسلامي على هامش اجتماعات الجمعية العامة؛ لبحث خطوات العمل المقبلة، منوهاً في ذات الإطار إلى اتصالات مع أطراف سياسية ودينية مختلفة؛ لوضعها بصورة ما يجري، ومطالبتها بالتحرك لوقف انتهاكات الاحتلال بحق القدس والمسجد الأقصى.وقال الرويضي: إنه سيلتقي اليوم المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية الشيخ محمد حسين، الذي كان أجرى اتصالاً طالب فيه منظمة التعاون، بالتحرك حول ما يجري بالمسجد الأقصى.