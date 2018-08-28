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شؤون فلسطينية

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس

شرطة ضواحي القدس تضبط 220 قطعة أثرية بمنزل شمال القدس
رام الله - دنيا الوطن
ضبطت شرطة ضواحي القدس فجر اليوم الثلاثاء 220 قطعة أثرية تنوعت بين القطع المعدنية والفخارية الأثرية بمنزل ببلدة مخماس شمال شرق القدس.

وأوضح الناطق الإعلامي باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأن معلومات وردت لإدارة شرطة السياحة والآثار تفيد بوجود مواد أثريه بمنزل ببلدة مخماس على الفور تم استصدار إذن تفتيش من النيابة العامة، وتحركت قوات للمنزل، وعند وصولها باشرت عملية التفتيش، وضبطت أثناء ذلك القطع الأثرية، والتي تنوعت بين قطع نقدية وفخارية وأحجار أثرية تعود للعديد من العصور.

وأضاف ارزيقات، بأن القوة قبضت على صاحب المنزل، وتم توقيفه، والتحرز على المواد المضبوطة لحين إحالتها للنيابة العامة.

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