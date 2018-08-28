الوزير المالكي يلتقي نظيره المالطي ويبحثان تطوير العلاقات الثنائية



وناقش الطرفان نتائج الإجتماعات الأخيرة للمشاورات السياسية، وكذلك انعقاد اللجنة الوزارية المشتركة والتوقيع على العديد من الاتفاقيات الثنائية، وتوسيع التعاون ليشمل قطاعات السياحة، الثقافة، الشباب والرياضة، قطاع رجال الأعمال والنشاط المدني المشترك، كما تم التأكيد على أهمية إستمرار تقديم المنح الدراسية المتخصصة والدورات التدريبية التي يستفيد منها القطاع العام.



وفي نهاية اللقاء، عقد الوزيران مؤتمراً صحفياً مشتركاً، أكدا فيه على عمق العلاقات الثنائية، وشكر الوزير المالكي جمهورية مالطا على دعمها الثابت والمستمر لدولة فلسطين وحقوقها المشروعة والعادلة.



وفي وقت سابق، التقى الوزير المالكي مع رئيس وزراء مالطا د. جوزيف موسكات، ووضعه في صورة مخاطر السياسة الأمريكية تحت مسمى (صفقة القرن)، والتعاون الأمريكي الإسرائيلي للقضاء على المشروع الوطني الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية.



بدوره، أكد رئيس وزراء مالطا على استمرار دعم مالطا للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وحقه في إقامة دولته المستقلة.



وعلى هامش الزيارة، ألقى د. المالكي محاضرة لموظفي وزارة الخارجية المالطية من الدبلوماسيين حول التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية، وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية المستقلة، كما أجاب على أسئلة الحضور.

رام الله - دنيا الوطنالتقى وزير الخارجية والمغتربين د. رياض المالكي، مع نظيره المالطي الوزير كارميلو أبيلا في مقر وزارة الخارجية المالطية، بحضور المستشار فادي حنانيا قائم بأعمال سفارة فلسطين لدى مالطا، حيث تباحث الطرفان سبل تعزيز وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين.