أبو هولي: جامعة الأقصى رافعةً للقضايا الوطنية ورائدة في مجال البحث العلمي

رام الله - دنيا الوطنزار عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رئيس دائرة شؤون اللاجئين، الدكتور أحمد أبو هولي، اليوم، جامعة الأقصى بمدينة غزة، وكان في استقباله رئيس الجامعة، الدكتور كمال الشرافي، وطاقم الجامعة من الهيئتين الإدارية والأكاديمية.وأطلع الدكتور الشرافي الدكتور أبو هولي على أوضاع الجامعة، وخطة النهوض بواقعها، وتطوير برامجها وتخصصاتها بما يتناسب مع احتياجات سوق العمل.ولفت د. الشرافي إلى أن جامعة الأقصى هي الجامعة الحكومية الأكبر، التي تخدم أكبر فئة من أبناء الوطن، وتمتلك طاقماً كبيراً من الكفاءات الأكاديمية والإدارية المتميزة، الذي ساهم بشكل كبير في تعزيز مكانتها الأكاديمية والعلمية على مستوى الجامعات المحلية والعربية والدولية، مضيفاً أن الجامعة وصلت إلى حالة من الاستقرار العلمي بعد اعتماد العديد من التخصصات الأكاديمية النوعية وفقاً لمعايير الجودة، مؤكداً على أن رسالة الجامعة تتمثل في إعداد خريجين مزودين بالعلم والمعرفة.وأوضح أن قرار جامعته بتحرير شهادات الخريجين العالقة جاء انطلاقا من حرص الجامعة بأبنائها الخريجين، وانطلاقاً في الوقت ذاته من النظرة الوطنية الفلسطينية الإنسانية لهؤلاء الخريجين لمساعدتهم في الانطلاق لسوق العمل الفلسطيني لخدمة المجتمع.من جهته، شكر د. أبو هولي إدارة الجامعة على حسن الاستقبال، مشيداً بقرار الجامعة بخصوص تحرير شهادات الخريجين الذي من شأنه أن يخفف من معاناة أبناء شعبنا وانخراطهم في سوق العمل والمساهمة في بناء مؤسسات الوطن والدولة واهتمامها بقضايا الأسرى خاصة التعليمية وتسخير جميع الطاقات للعمل الوطني.وأكد د. أبو هولي على أهمية وضرورة تعزيز التعاون وتنسيق العمل مع الجامعة باعتبارها مؤسسة رائدة في مجال البحث العلمي خاصة في قضايا بحثية تخص اللاجئين وتدعم قضيتهم، مشيراً إلى أن جامعة الأقصى رافداً مهماً ورافعةً للقضايا الوطنية ومنارة للعلم والمعرفة.