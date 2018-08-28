أبو حسنة: 526 ألف طالب وطالبة يتوجهون لمدارسهم غداً رغم الأزمة المالية

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث الإعلامي باسم وكالة (أونروا) عدنان أبو حسنة: إنه رغم الأزمة المالية التي تعانيها الوكالة، سيتم افتتاح العام الدراسي غداً في كافة أماكن عملها في الوطن والشتات، حيث يتوجه 526 ألف طالب وطالبة إلى مدارسهم.وأضاف أبو حسنة لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية صباح اليوم الثلاثاء، أنه تم توظيف 750 موظفاً جديداً في قطاع غزة بنظام عقود المياومة لمدة عام في إطار الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، موضحاً أن ما تملكه (أونروا) الآن يكفي للخدمات التعليمية حتى شهر أيلول/ سبتمبر المقبل فقط.وأشار أبو حسنة، إلى أن هناك جهوداً تُبذل من قبل إدارة الوكالة وكذلك الدول العربية والإسلامية، ومنها: الأردن وتركيا وعديد الجهات الأخرى من أجل حشد الدعم المالي لميزانية الوكالة لمعالجة العجز المالي الذي تعانيه، ويقدر بـ 217 مليون دولار، معرباً عن أمله أن تلتزم الدول التي تعهدت بزيادة نسبة مساهمتها المالية لـ (أونروا) في القريب.