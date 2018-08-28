(1442) أسيرا يقضون أحكاما تزيد عن 15 سنة بينهم (538) مؤبدا

قال رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين وعضو اللجنة المكلفة لإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، ان (3508) اسيرا، ويشكلون ما يزيد عن (60%) من إجمالي عدد الأسرى القابعين في سجون الاحتلال الإسرائيلي قد صدر بحقهم أحكاما بالسجن الفعلي لفترات متفاوتة، بينهم (152) طفلا.





وتابع: أن ما مجموعه (1442) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن تزيد عن 15 سنة، بينهم (538) أسيرا صدر بحقهم أحكاما بالسجن المؤبد (مدى الحياة) لمرة واحدة أو لعدة مرات.





واضاف: فيما أصدرت المحاكم العسكرية بحق (253) اسيرا أحكاما بالسجن تتراوح ما بين 10-15 سنة، وأن (397) اسيرا صدر بحقهم أحكاما تتراوح ما بين 5-10 سنوات.





و أوضح فروانة أنه وبالإضافة الى هؤلاء فانه يوجد من بين إجمالي الأسرى المحكومين (1416) أسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لفترات مختلفة تقل عن الخمس سنوات، بينهم (297) اسيرا يقضون أحكاما بالسجن الفعلي لمدة تقل عن سنة، و(422) اسيرا يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 1-2 سنة، و(331) يقضون أحكاما بالسجن لمدة تتراوح ما بين 2-3 سنوات، و(366) اسيرا يقضون أحكاما تتراوح ما بين 3-5 سنوات.





ورأى فروانة أن المحاكم العسكرية الإسرائيلية تفتقر لمعايير المحاكمة العادلة وفقا لقواعد القانون الدولي، فضلا على أنها أداة من أدوات الاحتلال ولم تكن يوما نزيهة وعادلة في تعاملها مع الفلسطينيين. وأن تاريخ القضاء الإسرائيلي قوامه الظلم، وشرعنة هدم حياة ومستقبل الشعب الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن