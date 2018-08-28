الاحتلال يعتقل مواطنيْن من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم
رام الله - دنيا الوطن
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن المعتقلين هما: الفتى أحمد محمد الزغاري (17عاماً)، والشاب محمد خالد الخمور (22 عاماً)، وأن جنود الاحتلال داهموا منزلي والديهما وفتشوهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.
وأفاد مصدر أمني، بأن المعتقلين هما: الفتى أحمد محمد الزغاري (17عاماً)، والشاب محمد خالد الخمور (22 عاماً)، وأن جنود الاحتلال داهموا منزلي والديهما وفتشوهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
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