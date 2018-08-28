الاحتلال يعتقل مواطنيْن من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

رام الله - دنيا الوطناعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الثلاثاء، مواطنين من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم.وأفاد مصدر أمني، بأن المعتقلين هما: الفتى أحمد محمد الزغاري (17عاماً)، والشاب محمد خالد الخمور (22 عاماً)، وأن جنود الاحتلال داهموا منزلي والديهما وفتشوهما، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).