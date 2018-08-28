مستوطنون يهاجمون منزلا في عوريف بنابلس
رام الله - دنيا الوطن
هاجم مستوطنون، منتصف ليلة الاثنين، منزلاً على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس.
وقال عادل العامر، سكرتير مجلس قروي عوريف: "إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح، الواقع بين بلدتي عوريف وعينابوس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن أضراراً لحقت بنوافذ وزجاج المنزل، جراء استهدافه بالحجارة، دون وقوع إصابات".
وكان أهالي عينابوس جنوب نابلس، تصدوا في وقت سابق، مساء الاثنين، لهجوم مماثل من قبل عدد من مستوطني (يتسهار).
هاجم مستوطنون، منتصف ليلة الاثنين، منزلاً على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس.
وقال عادل العامر، سكرتير مجلس قروي عوريف: "إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح، الواقع بين بلدتي عوريف وعينابوس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن أضراراً لحقت بنوافذ وزجاج المنزل، جراء استهدافه بالحجارة، دون وقوع إصابات".
وكان أهالي عينابوس جنوب نابلس، تصدوا في وقت سابق، مساء الاثنين، لهجوم مماثل من قبل عدد من مستوطني (يتسهار).
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