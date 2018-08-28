مستوطنون يهاجمون منزلا في عوريف بنابلس

عادل العامر،

رام الله - دنيا الوطنهاجم مستوطنون، منتصف ليلة الاثنين، منزلاً على أطراف بلدة عوريف جنوب نابلس.وقالسكرتير مجلس قروي عوريف: "إن مستوطنين هاجموا منزل المواطن نهاد ناجح عبد الفتاح، الواقع بين بلدتي عوريف وعينابوس"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن أضراراً لحقت بنوافذ وزجاج المنزل، جراء استهدافه بالحجارة، دون وقوع إصابات".وكان أهالي عينابوس جنوب نابلس، تصدوا في وقت سابق، مساء الاثنين، لهجوم مماثل من قبل عدد من مستوطني (يتسهار).