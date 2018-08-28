قوات الاحتلال تهدم منزل الشهيد محمد دار يوسف في قرية كوبر برام الله

رام الله - دنيا الوطنهدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر اليوم الثلاثاء، منزل الشهيد محمد طارق دار يوسف في قرية كوبر شمال غرب رام الله.وقال رئيس البلدية عزت بدوان: "إن قوات الاحتلال برفقة جرافة اقتحمت القرية، وداهمت منزل الشهيد دار يوسف، وشرعت بهدمه"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).وأضاف: "إن قوات الاحتلال، داهمت عدداً من المنازل، وفتشتها وعبث بمحتوياتها، واعتقلت المواطن محمد عبد الله أبو الحج (35 عاماً)".يشار إلى أن الشهيد دار يوسف (18 عاماً)، استشهد بزعم تنفيذه عملية طعن في مستوطنة (آدم) شرقي القدس، أدت لمقتل مستوطن وجرح اثنين آخرين، ولا يزال الاحتلال يحتجز جثمانه.