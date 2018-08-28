عاجل

  • اليابان تعلن دعمها للأونروا بـ 5.4 مليون دولار

  • أبو حسنة: 526 ألف طالب وطالبة يتوجهون إلى مدارسهم غدا رغم الأزمة المالية

دولي

خطة إسرائيلية جديدة لإنقاذ الجرحى في أي معركة مقبلة

خطة إسرائيلية جديدة لإنقاذ الجرحى في أي معركة مقبلة
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
شرع الجيش الإسرائيلي، بتنفيذ خطة جديدة، أطلق عليها (حارس جدعون) بالتعاون مع وزارة الصحة الإسرائيلية؛ لتدريب وتأهيل ممرضين وممرضات للعمل في الوحدات الطبية التابعة للكتائب والسرايا المقاتلة في الجيش.

ووفقاً لموقع (معاريف)، فإن الحديث يدور عن خطة لتعزيز مجال التمريض بالجيش في ظل العجز الكبير الذي يعاني منه الجيش في هذا المجال، حيث سيتم توزيع الممرضين والممرضات بعد  الانتهاء من عملية التدريب والتأهيل على النقاط الطبية التابعة لكتائب رأس الحربة المقاتلة بالجيش الإسرائيلي.

ويشار إلى أن نظرة الجيش قد تغيرت عن النقاط الطبية الميدانية التابعة للكتائب المقاتلة، حيث ركزت العقيدة القتالية الجديدة على ضرورة أن تكون هذه النقاط بمثابة المفصل الحاسم لإنقاذ حياة الجنود الجرحى في ميدان المعركة قبل نقلهم لاستكمال العلاج في المستشفيات، بحسب ما جاء على موقع (عكا).

ويهدف الجيش أيضاً من هذه الخطة، أن تضم جميع الطواقم الطبية الكتائبية في المستقبل، الأفراد التالين: "طبيب ومسعف وممرض أو ممرضة".

وتأتي هذه التغييرات الجوهرية في عمل سلاح الطبية بالجيش الإسرائيلي في ظل الدراسات والأبحاث التي أشارت إلى أن 90% من قتلى الجيش الإسرائيلي في المعارك الماضية، بما في ذلك حرب 2014، ماتوا بسبب كميات الدم التي فقدوها خلال عملية الإسعاف والنقل للمستشفى، الأمر الذي شكل قناعة لدى السلاح، أن العلاج الميداني الذي يتم تقديمه للمصاب في أرض المعركة أكثر أهمية من العلاج الذي سيتلقاه فيما بعد بالمستشفيات، بما في ذلك تدريب وتأهيل الكوادر الطبية الميدانية على إجراء عمليات جراحية كاملة في ميدان المعركة.

أخبار ذات صلة

النجمة الاباحية &#34;ستورمي دانيالز&#34; مستعدة للشهادة أمام الكونغرس ضد ترامب

النجمة الاباحية "ستورمي دانيالز" مستعدة للشهادة أمام الكونغرس ضد ترامب

ليبرمان: حصلنا على صواريخ دقيقة تصل لأي نقطة بالشرق الأوسط

ليبرمان: حصلنا على صواريخ دقيقة تصل لأي نقطة بالشرق الأوسط

دعماً لـ (أونروا).. اليابان ستقدم 5.4 مليون دولار للمنظمة الدولية

دعماً لـ (أونروا).. اليابان ستقدم 5.4 مليون دولار للمنظمة الدولية

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة

وزير ألماني: حان الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأطلسية

وزير ألماني: حان الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأطلسية

نتنياهو يزعم: حماس وإيران تشكلان تهديداً وجودياً لليهود

نتنياهو يزعم: حماس وإيران تشكلان تهديداً وجودياً لليهود

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات

أفغانستان.. مصرع زعيم تنظيم الدولة في غارة جوية

أفغانستان.. مصرع زعيم تنظيم الدولة في غارة جوية

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

(1442) أسيرا يقضون أحكاما تزيد عن 15 سنة بينهم (538) مؤبدا

(1442) أسيرا يقضون أحكاما تزيد عن 15 سنة بينهم (538) مؤبدا

التربية تعلن نتائج الدورة الثانية من امتحان &#34;الإنجاز&#34;

التربية تعلن نتائج الدورة الثانية من امتحان "الإنجاز"

جيش الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين

جيش الاحتلال يعتقل مواطنين من جنين

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

الاحتلال يعتقل مواطنيْن من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم

مستوطنون يهاجمون منزلا في عوريف بنابلس

مستوطنون يهاجمون منزلا في عوريف بنابلس

جيش الاحتلال يفجر برميلاً &#34;مشبوهاً&#34; وصل الى شاطئ (زيكيم) من ساحل غزة

جيش الاحتلال يفجر برميلاً "مشبوهاً" وصل الى شاطئ (زيكيم) من ساحل غزة

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

العملات: انخفاض على سعر صرف الدولار

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

منوعات

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

نانسي عجرم تضحك بشكل هيستري على المسرح بسبب طلب غريب من مُعجب

رحيل &#34;عمر ناجي&#34;.. كبير مطاريد &#34;ذئاب الجبل&#34; وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

رحيل "عمر ناجي".. كبير مطاريد "ذئاب الجبل" وتزوج صاحبة أجمل عيون في السينما

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

بعد أيام من زواج طليقها.. قصة حب أسيل عمران وأيمن الاعتر تثير ضجة

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

مصفف شعر مايكل جاكسون يكشف مفاجأة بخصوصه ويثير الجدل لاستحالة الأمر

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية &#34;قلبي عشقها&#34;

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية "قلبي عشقها"

موقف &#34;مقزز&#34; من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

موقف "مقزز" من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

عربي

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

الحوثيون يُعلنون استهداف مطار دبي الدولي.. والإمارات تنفي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت