الإعلام الإسرائيلي: ستُضاعف كمية الوقود التي ستدخل غزة عبر كرم أبو سالم

رام الله - دنيا الوطنذكر موقع (واللا) الإسرائيلي، نقلاً عن مصادر أمنية إسرائيلية، أنه ستتم مضاعفة كمية الوقود، التي ستدخل إلى قطاع غزة اليوم الثلاثاء، عن طريق معبر كرم أبو سالم التجاري.وبحسب الموقع ذاته، فقد أكدت المصادر، أن القرار بمضاعفة كمية الوقود والبضائع التجارية الأخرى الداخلة إلى القطاع، دليل على جهود تهدئة المنطقة، تمهيداً للمحادثات التي ستجري في القاهرة.