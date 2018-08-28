شؤون فلسطينية

خمس إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس

خمس إصابات بالرصاص الحي خلال مواجهات مع الاحتلال في نابلس
رام الله - دنيا الوطن
أُُصيب عددٌ من الشبان الفلسطينيين، مساء أمس الاثنين، بالرصاص الحيّ، عقِبَ مواجهات اندلعت في المدينة، بين الشبان وقوات الاحتلال.

واقتحمت قوات الاحتلال، مساء أمس الاثنين، مدينة نابلس من المنطقة الشرقية؛ تمهيدًا لدخول المستوطنين إلى (قبر يوسف) لأداء الصلوات التلموذية في المكان، بحسب ما جاء على موقع (عرب 48).

وأكّدت مصادرُ إعلامية فلسطينية، أن قوات الاحتلال، تتواجد بكثافة في منطقة الضاحية، حيث تدور في هذه الأثناء مواجهاتٌ بين الشبان وقوات الاحتلال.

وقال الهلال الأحمر الفلسطيني، إن شابًا أُصيب بثلاث رصاصات بالفخذ واليد، خلال المواجهات، وتمّ نقله للمستشفى.


 

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