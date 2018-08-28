جيش الاحتلال يفجر برميلاً "مشبوهاً" وصل الى شاطئ (زيكيم) من ساحل غزة





يشار إلى أن منطقة شاطئ زيكيم، شهدت قبل عدة أيام استشهاد الشاب هاني المجدلاوي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم أنه أطلق النار على جنود الاحتلال أثناء محاولته التسلل.









رام الله - دنيا الوطنفجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، برميلاً مشبوهاً وصل إلى منطقة شاطئ (زيكيم) من ساحل قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.