جيش الاحتلال يفجر برميلاً "مشبوهاً" وصل الى شاطئ (زيكيم) من ساحل غزة
رام الله - دنيا الوطن
فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، برميلاً مشبوهاً وصل إلى منطقة شاطئ (زيكيم) من ساحل قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.
فجّر جيش الاحتلال الإسرائيلي صباح اليوم الثلاثاء، برميلاً مشبوهاً وصل إلى منطقة شاطئ (زيكيم) من ساحل قطاع غزة، بحسب ما أعلنه موقع (0404) الإسرائيلي.
يشار إلى أن منطقة شاطئ زيكيم، شهدت قبل عدة أيام استشهاد الشاب هاني المجدلاوي، برصاص الاحتلال الإسرائيلي، بزعم أنه أطلق النار على جنود الاحتلال أثناء محاولته التسلل.
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