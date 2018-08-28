الثلاثاء: ارتفاع على درجات الحرارة والجو غائم جزئياً إلى صافٍ

المدينـة اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 29-19 31-20 30-20 بيت لحم 29-19 31-20 30-20 رام الله والبيرة 27-18 29-19 28-19 طولكرم 31-24 32-25 31-25 نابلس 30-20 32-21 31-21 قلقيلية 31-24 32-25 31-25 جنين 33-23 34-23 33-23 سلفيت 29-19 31-20 30-20 طوباس 33-23 34-23 33-23 روابي 30-20 32-20 31-20 الخليل 28-18 30-19 19-19 غزه 30-25 31-25 30-25 أريحا 39-26 40-26 39-26 خانيونس 30-25 31-25 30-25 الأغوار الشمالية 37-24 38-25 37-25 رفح 31-24 32-24 31-24

هذه الليلة تكون الأجواء غائمة جزئياً وباردة نسبياً في المناطق الجبلية لطيفة في بقية المناطق، والرياح معتدلة إلى نشطة السرعة، والبحر خفيف إلى متوسط ارتفاع الموج.أما الأربعاء يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.والخميس يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ انخفاض طفيف على درجات الحرارة مع بقائها أعلى من معدلها السنوي العام بقليل، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.الجمعة 2018/08/31: يكون الجوغائماً جزئياً إلى صاف، ويطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة؛ لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود درجتين مئويتين، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، والبحر خفيف ارتفاع الموج.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي: