تعليق العمل في مستشفيات غزة بعد الاعتداء على طبيب

رام الله - دنيا الوطن





وأكد أشرف القدرة، الناطق باسم الوزارة، عبر صفحته على موقع التواصل الإجتماعي (فيس بوك)، تعليق العمل من الثامنة وحتى العاشرة صباح يوم الثلاثاء، في كافة المستشفيات ومراكز الرعاية الأولية في قطاع غزة، احتجاجا على حادثة الإعتداء على الطبيب داوود.





وقال القدرة: "إن وزارة الصحة تستنكر الاعتداء الآثم بحق الطبيب ثائر داوود خلال قيامه بواجبه المهني في مستشفى العيون مساء اليوم".





وتابع القدرة، بأن وزارة الصحة "ستلاحق بأحكام القانون كل من يعتدي على المؤسسات الصحية أو العاملين فيها".



استنكرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، أمس الإثنين، الإعتداء على الطبيب ثائر داوود، أثناء تأديته عمله في مستشفى العيون وسط المدينة.