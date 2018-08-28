شاهد: مشادة كلامية حادة ما بين أبو هلال والخطيب على الهواء مباشرة

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رام الله - دنيا الوطنحدثت مشادة كلامية حادة، على الهواء مباشرة، مساء الثلاثاء، ما بين خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار، وعمران الخطيب، عضو المجلس الوطني، خلال لقاء تلفزيوني جمعهما عبر قناة القدس.وكان الحديث يدور حول ملف منظمة التحرير، والتهدئة ما بين الفصائل بغزة، والاحتلال الإسرائيلي، ليشب خلافًا كبيرًا ما بين أبو هلال، والخطيب، حيث تهكم الرجلان على بعضهما البعض، واتهم كل طرف الآخر بأنه يعمل ضد مصالح الشعب الفلسطيني.