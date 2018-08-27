شؤون فلسطينية

سفارة فلسطين بالقاهرة: استئناف العمل بمعبر رفح في الاتجاهين من غد الثلاثاء

سفارة فلسطين بالقاهرة: استئناف العمل بمعبر رفح في الاتجاهين من غد الثلاثاء
رام الله - دنيا الوطن
 أعلنت سفارة دولة فلسطين بالقاهرة, مساء الاثنين , أن السلطات المصرية أبلغتها باستئناف العمل في معبر رفح البري في كلا الاتجاهين من أجل تسهيل سفر وعودة المواطنين الفلسطينين كافة من و إلى قطاع غزة بدء من غد الثلاثاء حتى الخميس .

ويأتي هذا عقب العمل في معبر رفح البري على قدم وساق اليوم الاثنين من أجل استقبال حجاج بيت الله الحرام ذوي مكرمة خادم الحرمين لأهالي الشهداء , حتى الاطمئنان على وصولهم أرض الوطن في قطاع غزة بسلام بعد رحلة الحج في الديار المقدسة .

ويستأنف العمل في معبر رفح غدا الثلاثاء وفقا للآليةالمعتادة لفئات السفر المختلفة , ومن ثم سيستقبل المعبر باقي حجاج المحافظات الجنوبية من الجمعة حتى الاثنين المقبل .
وقدم السفير دياب اللوح خالص تقدير وشكر الشعب الفلسطيني وقيادته لجمهورية مصر العربية قيادة وشعبا وكافة الأجهزة المصرية الأمنية المعنية الذين لم يوفروا امكانياتهم من أجل تسهيل سفر وعودة الحجاج الفلسطينيين مرورا بمطار القاهرة الدولي وحتى معبر رفح البري .

وثمن السفير دياب اللوح عاليا حرص الرئيس عبد الفتاح السيسي على تيسير تنقل أبناء الشعب الفلسطيني، سيما بعد توجيه تعليمات سيادته لكافة الجهات المعنية بضرورة تسهيل سفر الفلسطينيين من وإلى منفذ رفح البري بما يضمن سلامتهم ويخفف من معاناتهم .

وذلك عبر تقديم الخطط والبرامج والاليات التي تسرع من مدة سفرهم الطويل من مصر واليها وذلك للقائد العام للقوات المسلحة وديوان الرئاسة في مدة أقصاها 48 ساعة من تاريخه, داعيا الله أن تنعم مصر بالأمان والازدهار لتبقى حاضنة الأمة العربية و الشعب الفلسطيني خاصة .

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