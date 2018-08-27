الأوقاف تدعو (يونسكو) لوقف انتهاكات الاحتلال في حائط البراق

طالبت دائرة الأوقاف الإسلامية وشؤون المسجد الأقصى المبارك في القدس المحتلة، منظمة (يونسكو) بالتدخل الفوري لوقف انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي في منطقة حائط البراق- الجدار الغربي للمسجد الأقصى.





وقالت دائرة الأوقاف في بيان لها، اليوم الاثنين، إنها تنظر بعين الخطورة، لتصاعد وتيرة قرارات وانتهاكات الاحتلال بحق المسجد الأقصى ومحيطه، خاصة في منطقة حائط البراق، والقصور الأموية، والتي تعدّ وقفًا إسلاميًا تابعًا لدائرة الأوقاف.





وأضافت أن الصحف الإسرائيلية، أعلنت اليوم، بأن بلدية الاحتلال أقرّت مؤخرًا وبضغوط من مكتب بنيامين نتنياهو، خطة لتوسعة الساحة المختلطة في الجانب الغربي من حائط البراق (حائط المسجد الأقصى).





وأكدت الدائرة، أن الاستيلاء على هذه المنطقة الوقفية "يعتبر اعتداءً صارخًا على ملك المسلمين"، مشيرة إلى أن هذه المشاريع التهويدية في محيط الأقصى، لا تتم إلا بقوة الاحتلال.





وشددت على أن تلك الانتهاكات تُحدث تغييرًا جذريًا للوضع الديني والتاريخي، الذي كان قائمًا في مدينة القدس منذ عام 1967 وما قبله.





ودعت الأوقاف الإسلامية، الجهات الدولية صاحبة الاختصاص، لا سيما (يونسكو)، للتدخل المباشر ووقف الممارسات الإسرائيلية التهويدية في هذا الموقع.

رام الله - دنيا الوطن