صيدم: سيتم إلغاء امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للفروع المهنية

خاص دنيا الوطن - بهاء بركاتأعلن وزير التربية والتعليم العالي، صبري صيدم، اليوم الاثنين، عن إطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، والذي سمي بعام التعليم في القدس.وقال صيدم في لقاء مع مراسل دنيا الوطن في رام الله بهاء بركات على خلفية مؤتمر صحفي للإعلان عن اطلاق العام الدراسي الجديد 2018-2019، والذي سمي بعام التعليم في القدس.وكشف صيدم، أنه سيتم إلغاء امتحان الثانوية العامة (الإنجاز) للفروع المهنية للطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه الفروع، واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، فيما أن هذا النظام مطروح على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بشكله النهائي.وذكر صيدم، أنه سيتم افتتاح 59 صفاً تمهيداً جديداً في المدارس الحكومية، علماً أن عدد الرياض الحكومية تضاعف من 100 إلى 204 في غضون 3 سنوات، كما أنه في إطار الاستجابة للزيادة المضطردة في أعداد الطلبة، وضمان حصولهم على تعليم نوعي، سيتم افتتاح 18 مدرسة جديدة بتكلفة تجاوزت 25 مليون دولار.وأوضح صيدم أنه ابتداءً من العام الجديد، سيتم البدء بتدريس المنهاج الجديد للصف الثاني عشر، وبذلك تكون حلقة تطوير المناهج للمسارات الأكاديمية اكتملت، وكما أنه سيتم توفير متطلبات دمج ذوي الإعاقة بتوفير المتطلبات البشرية والمادية، ليرتفع عدد غرف المصادر من 171 إلى 211، إضافة إلى رفع عدد المرشدين في مدارس الضفة إلى 1200.واشار صيدم إلى أنه وفي مجال الأنشطة اللاصفية، سيتم إطلاق المدرسة الوطنية للموسيقي والدراما والفنون، والتوسيع في برنامج النشاط الحر بالبدء من الصف الرابع بدلاً من الخامس، وإطلاق المرحلة الأولى من البرنامج الوطني للياقة البدنية، ومواصلة تفعيل الاتحاد الرياضي المدرسي، والاتحاد الرياضي الجامعي بالتعاون مع اللجنة الأولمبية الفلسطينية.وأوضح صيدم، أنه سيتم زيادة عدد مدارس التحدي ومضاعفة عددها، وستفتتح المدرسة رقم 13 في اليوم الأول من العام الدراسي، وهي مدرسة إبزيق في طوباس، ومدارس جديدة من مدارس الإصرار في المشافي تحديداً بقطاع غزة.