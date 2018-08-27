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شؤون فلسطينية

صيدم يستعرض جديد العام الدراسي المُقبل "عام التعليم في القدس"

صيدم يستعرض جديد العام الدراسي المُقبل "عام التعليم في القدس"
رام الله - دنيا الوطن
استعرض وزير التربية والتعليم العالي د. صبري صيدم، جديد العام الدراسي المقبل الذي حمل عنوان: "عام التعليم في القدس".

جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده صيدم بمقر الوزارة، اليوم الاثنين، للحديث عن العام الدراسي الجديد، بحضور وكيل الوزارة د. بصري صالح، والوكلاء المساعدين أ. عزام أبو بكر، والمهندس فواز مجاهد، و د. إيهاب القبج، وأسرة الوزارة من المديرين العامين ورؤساء الوحدات والمديرين، ومديري التربية والتعليم العالي، وحشد من الإعلاميين والصحفيين.

وأعلن صيدم عن توجه الوزارة لإلغاء امتحان الثانوية العامة "الإنجاز" للفروع المهنية للطلبة الراغبين بالالتحاق بهذه الفروع؛ واستبداله بنظام الكفاءة المهنية، مع الإبقاء على خيار الجلوس لامتحان (الإنجاز) لطلبة هذه الفروع، موضحاً أن هذا النظام مطروح على طاولة مجلس الوزراء لإقراره بشكله النهائي.

وأضاف وزير التربية: "ما أجمله من لقاء إذ يقترن بمواصلة المسير، وإذ نستهله مترحمين على أرواح الشهداء الراحلين، ونتمنى الإفراج العاجل للأسرى والشفاء للجرحى جميعهم بمن فيهم طلبة المدارس والجامعات مضيفاً: "بعد أنْ طوينا صفحة عام دراسي انقضى بكل فخر، نجدّد التزامنا بإبقاء التعليم رافعة لمشروعنا الوطني، وواجهة حضارية، وضمانة لبناء دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس في ظل قيادة رئيس دولة فلسطين محمود عباس".

وقدّم صيدم شكره لمؤسستي الرئاسة والحكومة على دوام الإسناد، وللجنة إصلاح التعليم الحريصة دوماً على تقديم الرؤى التي تعزّز نهج التطوير، وللمجتمع المحلي أفراداً ومؤسسات، وللشركاء المانحين من الدول الشقيقة والصديقة، مشيداً بدور كافة أفراد الأسرة التربوية.

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