الهندي: مفهوم السلطة الفلسطينية حول التمكين مرفوض لدى المقاومة بغزة

رام الله - دنيا الوطنأكد محمد الهندي، القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، أنه عندما تطلب إسرائيل، تهدئة مع المقاومة بغزة تتحرك كل المنطقة من أجل ذلك، داعيًا من أسماهم "مهاجمو خطوات التخفيف عن غزة بأن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه القطاع".وقال الهندي في لقاء مع قناة (الأقصى): أن مفهوم التمكين لدى السلطة الفلسطينية، مرفوض لدى المقاومة بغزة، لأنه على حد تعبيره، "السلطة عاجزة عن حماية الشعب الفلسطيني".وأكد أن غزة نقطة ارتكاز للمشروع الوطني ومفهوم المصالحة لدى السلطة هو أن تحكم غزة كما تحكم الضفة، مضيفًا: "إذا كان مفهوم السلاح الواحد هو مصادرة سلاح المقاومة واستباحة غزة فهو مرفوض".وطالب الهندي، الرئيس محمود عباس بأن يتجه للمصالحة والوحدة إذا كان يريد مواجهة صفقات تصفية القضية، مبيناً "السلطة يضيق عليها الوقت في رام الله وعليها أن تحدد خياراتها وهي لا تمتلك قرار تهديداتها للقطاع".