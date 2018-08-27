الداخلية بغزة تُعلن آلية السفر عبر معبر رفح غداً الثلاثاء

أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الاثنين، آلية السفر عبر معبر رفح البري ليوم الثلاثاء 2018/08/28.





وأكدت الداخلية ، أن السفر عبر معبر رفح، غداً الثلاثاء، للمتبقي من حافلة الجوازات المصرية + الحافلة الأولى من كشف (8/27).





ودعت الداخلية للتواجد غداً الساعة 06:00 صباحاً في صالة "النجار" بخانيونس لتسهيل سفرهم.





وطالبت الداخلية بضرورة اصطحاب بطاقة الهوية لجميع المسافرين، كما دعت الأبناء المرفقين مع أمهاتهم ضرورة إحضار "حجة عدم ممانعة" من آبائهم أو وكلائهم؛ حتى يتم السماح لهم بالسفر.





رام الله - دنيا الوطن