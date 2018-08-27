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دغمش: جهات تُريد إبعاد فصائل غزة عن حوارات الهدنة والمصالحة

دغمش: جهات تُريد إبعاد فصائل غزة عن حوارات الهدنة والمصالحة
أبو قاسم دغمش الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية
رام الله - دنيا الوطن
استهجن أبو قاسم دغمش، الأمين العام لحركة المقاومة الشعبية، في فلسطين، من أسماهم بـ "الاصوات الداعية لاستبعاد فصائل المقاومة في قطاع غزة، وعلى رأسها حركة المقاومة الشعبية"، من أية حوارات وطنية فلسطينية أو إقليمية في قضايا تمس الشعب الفلسطيني، كالتهدئة والمصالحة.

وقال دغمش في تصريح صحفي له: "إن الوحدة الوطنية هي مطلب استراتيجي وأساسي لدى كل أطياف شعبنا الفلسطيني، وقد آن الأوان لتوحيد جهود شعبنا في مواجهة المؤامرات التي تحاك ضده، مؤكداً أن المقاومة تحمي القرار الوطني، وهي شريك أساسي واستراتيجي في كل ما يدور على الساحة الفلسطينية، ولا يمكن استبعادها أو إقصاؤها، وهي التي كتبت بدمائها وتضحيات رجالها أروع ملاحم البطولة والفداء".

ودعا أبو قاسم الفصائل الفلسطينية إلى الوقوف أمام مسؤولياتها لوقف أي فتنة قد تحدث بعد حالة الشحن وحرف الأنظار عن القضية الأساسية، مجددًا مطالبته للمصريين بالاضطلاع بدورهم الوطني والقومي المشرف الذي نقدره عالياً، وكما اعتدنا منها، سعيها الصادق والأمين؛ لتحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية وتخفيف المعاناة عن شعبنا الفلسطيني.

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