الحوثيون يعلنون استهداف مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة

رام الله - دنيا الوطننقلت قناة (الجزيرة) الفضائية، مساء اليوم الإثنين، عن وسائل إعلام يمنية تابعة لجماعة الحوثي، أن قوات تابعة للحوثيين، قصف مطار دبي الدولي، بطائرة مسيرة.بدورها، قالت قناة (المسيرة) التابعة للحوثيين، إن ما يسمى بـ "سلاح الجو المسير" التابعة للجماعة، نفذ هجومًا جويًا وصفته بالنوعي على مطار دبي الدولي بطائرة مسيرة من طراز صماد 3.وكان الحوثيون، أعلنوا في السابع والعشرين من تموز/ يوليو الماضي، عن شنهم لعدة غارات على مطار أبو ظبي الدولي.وقالت قناة (المسيرة)، التابعة للحوثيين، أن سلاح الجو المسير شن عدة غارات على مطار أبوظبي الدولي، عبر طائرة مسيرة من طراز (صماد 3).