الشاعر يؤكد على أهمية ضمان الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمهمشة

رام الله - دنيا الوطنأكد الدكتور ابراهيم الشاعر وزير التنمية الاجتماعية على أهمية ضمان الأمن الغذائي للأـسر الفقيرة والمهمشة انطلاقا من أهمية تحقيق الحد الأدنى من العيش الكريم لهذه الأسر.جاء ذلك خلال لقائه صباح اليوم المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي مهند هادي.واستعرض الجانبان مسيرة العمل المشترك بين وزارة التنمية الاجتماعية وبين برنامج الغذاء العالمي، والتحديات التي مر بها البرنامج وآفاق التطوير والتحسين في منهجيات وآليات العمل للمرحلة القادمة.وأشار الشاعر أن الخطة الاستراتيجية تهدف الى تحسين التنوع الغذائي لدى الفقراء والمحتاجين والذين يعانون من انعدام الامن الغذائي في فلسطين بصورة أساسية قطاع غزة والمناطق (ج) والقدس الشرقية حيث تسعى الوزارة بناء على تعليمات الحكومة الى تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفقيرة والمهمشة.وأكد الشاعر أن استمرار الاحتلال واجراءاته سبب رئيسي في انعدام الأمن الغذائي والسيادة الغذائية لدولة فلسطين والشعب الفلسطيني.من جانبه، أكد المدير الاقليمي لبرنامج الغذاء العالمي، مهند هادي، على ان برنامج الغذاء العالمي لا يزال يواجه نقصا حادا في التمويل، وأشار الى ضرورة اقتراح افكار خلاقة تعيد تقديم موضوع الأمن الغذائي بأبعاده الإنسانية والتنموية.واتفق الجانبان على الشروع بإعادة تصميم البرنامج أخذا بعين الاعتبار احتياجات وأولويات الفئات الفقيرة والممهمشة والمناطق الجغرافية بما في ذلك وضع خارطة طريق تتضمن جملة من التدخلات ذات الأثر.