شؤون فلسطينية

عصام العاروري: سنطالب الأمم المتحدة باعلان موقفها من قضية احتجاز جثامين الشهداء

عصام العاروري: سنطالب الأمم المتحدة باعلان موقفها من قضية احتجاز جثامين الشهداء
ارشيفية
رام الله - دنيا الوطن
أكد مدير مركز القدس للمساعدة القانونية لحقوق الإنسان عصام العاروري أن الحملة الإلكترونية التي أطلقت تحت عنوان" بدنا ولادنا" تأتي تزامنا مع اليوم الوطني لإحياء ذكرى شهداء مقابر الأرقام والذي يصادف اليوم، إضافة لذكرى مرور عشر سنوات على إنطلاق الحملة الوطنية لإسترداد جثامين الشهداء.

وقال العاروري: إنه إضافة للحملة الإلكترونية هناك سلسلة فعاليات من ضمنها وقفة تضامنية مع الأسرى أمام مقر الصليب الأحمر غدا، ومن ثم التوجه لمكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان لتسليمه مذكرة من أهالي الشهداء تطالب الأمم المتحدة باعلان موقف من هذه القضية الانسانية والضغط على حكومة الاحتلال لتحقيق عدد من مطالب الأهالي.

واضاف العاروري إن مسيرة مركزية ستنطلق بعد غد من امام ضريح الشهيد الراحل ياسر عرفات باتجاه دوار المنارة حيث سيقام مهرجان مركزي لإحياء ذكرى مرور عشر سنوات على اطلاق الحملة الوطنية، وللتأكيد على مطالب شعبنا باسترداد 
جثامين كافة الشهداء.

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