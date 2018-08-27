شؤون فلسطينية

منصور: الإجراءات القانونية للحصول على عضوية كاملة يجب أن تمر بثلاث مراحل

منصور: الإجراءات القانونية للحصول على عضوية كاملة يجب أن تمر بثلاث مراحل
مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة د. رياض منصور
رام الله - دنيا الوطن
قال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة د. رياض منصور: إن ترجمة طلب العضوية الدائمة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة الذي قدمه الرئيس  محمود عباس رسميا للأمين العام للأمم المتحدة عام 2011 قرار سياسي بيد القيادة الفلسطينية ومتى قررت ذلك سيتم العمل على تنفيذ قرارها.

واوضح منصور لإذاعة "صوت فلسطين" الرسمية ظهر اليوم أن الإجراءات القانونية للعضوية يجب أن تمر في ثلاث محطات أولها الأمين العام وقد اجتزنا هذه المحطة والثانية مجلس الأمن لم ولن يتم تخطيها طالما بقيت واشنطن تعطل صدور قرار من مجلس الأمن بالخصوص.

وأضاف، أن المحطة الثالثة تتمثل بالجمعية العامة وفي حال صدر قرار من مجلس الأمن يوصي بعضوية دولة فلسطين في الأمم المتحدة، فإن فلسطين تملك في الجمعية العامة ثلثي الأصوات لنيل العضوية.

وأعلن رياض منصور، أن فلسطين ستتقدم خطوات إضافية نحو العضوية الكاملة من خلال قرار ستطرحه في الجمعية العامة لتحسين الوضع القانوني لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تلبية للقيام بدورها بالكامل كرئيس لمجموعة 77 والصين طوال العام المقبل 2019.

وفيما يتعلق بوكالة الغوث (أونروا)، أكد منصور أنه إذا بقيت الولايات المتحدة مصرة على أسلوبها الابتزازي في تدمير الوكالة، فإن الأمور تسير باتجاه النظر في خيارات أخرى لم يفصح عنها وقال إن واشنطن ستتحمل نتائجها.

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