عابد: جمارك غزة بدأت بفرض إجراءات ضريبية على بضائع التجار

أكد عماد عابد، مدير الجمارك في معبر "كرم أبو سالم"، أن جمارك غزة، بدأت منذ صباح اليوم، بفرض بعض الإجراءات على البضائع التي تخرج من الجانب الإسرائيلي، وتدخل إلى قطاع غزة، عبر المعبر.وقال عابد لـ"دنيا الوطن": إن هذا الإجراءات تؤثر سلبًا على عمل إدارة جمارك معبر كرم أبو سالم، "وهي الجهة التابعة للسلطة الفلسطينية"، ويؤثر على الاقتصاد الفلسطيني، من خلال زيادة العبء على التاجر، حيث سيتم تحصيل ضرائب، ثلاث مرات، على نفس البضاعة.وأضاف: فرض ضريبة جديدة، من قبل الأخوة في جمارك غزة، يعتبر ازدواجًا ضريبيًا، حيث أنه في هذه الحالة يصبح التجار مُلزمًا، بدفع الاجراء الضريبي، لأكثر من نقطة فلسطينية، إضافة إلى أنه سيدفع للجانب الإسرائيلي.يذكر، أنه في تاريخ الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر 2017، استلمت حكومة الوفاق الوطني، بشكل رسمي، المسؤولية الكاملة عن معابر قطاع غزة، حيث جاء ذلك، خلال مؤتمر صحفي عقده آنذاك، وزير الأشغال العامة والإسكان وعضو لجنة استلام المعابر مفيد الحساينة، بمشاركة وفد مصري للإشراف على عملية التسلم.كما أعلن الحساينة خلال المؤتمر في العام الماضي، أن الحكومة قررت وقف كل الضرائب والجبايات عن قطاع غزة.