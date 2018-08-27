شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية
رام الله - دنيا الوطن
 سلّم د. علام موسى وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات اليوم الاثنين شهادات تخريج لنحو ستين مشاركاً ومشاركة من مختلف الوزارات في ثلاث دورات تدريبية نظمتها الوزارة في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المركز الوطني للابداع التكنولوجي في مقر الوزارة برام الله.

ورحب د. موسى بالحضور والمتدربين من مختلف المؤسسات، مؤكداً أهمية برامج التأهيل وتنمية وتعزيز القدرات في القطاع الحكومي، مبينا استراتيجية الوزارة في القيام بدورها التنموي في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، موضحا إن هذه الدورات تأتي بناء على دراسة أعدت تتعلق بالاحتياجات التدريبية الفعلية للمؤسسات الحكومية بما يسهم في تحقيق أهداف وخطط تلك المؤسسات.

من جانبه، أكد مجدي سمارة مدير عام المركز الوطني للابداع التكنولوجيا أن المركز أسسته الوزارة ليكون بمثابة استثمار وطني لخدمة الجميع، مؤكدا أن هذه الدورات هي مقدمات لأخرى أكثر تقدما في المستقبل.

وشمل برنامج الدورات إدارة قواعد بيانات "SQL" والتي تهدف لإكساب المهارات اللازمة لفهم واستخدام وادارة وتنظيم وحماية هذا النوع من انظمة قواعد البيانات والذي يناسب المؤسسات المتوسطة والصغيرة. وتمحورت الدورة الثانية حول تطوير الأنظمة باستخدام لغة البرمجة "ASP.net" لإكساب المهارات الفنية للمبرمجين باستخدام هذه البرمجية لتمكينهم من بناء الأنظمة والتطبيقات على الانترنت واستخدامها في توفير الخدمات الالكترونية، أما الثالثة فتناولت التصميم الجرافيكي وتهدف لزيادة المعارف بأسس التصميم الجرافيكي واكسابهم المهارات اللازمة في استخدام برامج التصميم المشهورة واستخدامها على أجهزة "Apple Mac"، بما تمثله هذه المهارات من أهمية في عمليات تصميم المواقع الالكترونية والشعارات والبوسترات وجميع المنشورات الإعلامية والدعائية للمؤسسات.

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