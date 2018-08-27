للمرة الأولى.. فلسطيني من غزة مُرشح بقوة لعضوية الكونجرس الأمريكي

رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (العربية): إن وسائل الإعلام الأمريكية، انشغلت فجأة بشاب عربي يبلغ من العمر (29 عاماً) فقط، بعد أن سطع نجمه بشكل لافت، ومن المحتمل، أن يصبح قريباً عضواً في الكونغرس الأميركي، ليكون أحد أصغر البرلمانيين سناً في الولايات المتحدة، فضلاً عن أنه واحد من أوائل العرب، الذين يصلون إلى هذا المنصب.



ويُعتبر هنتر، أحد المخضرمين في السياسة على مستوى منطقته في كاليفورنيا، حيث ينتمي لعائلة تشارك في الحكم منذ أجيال مضت، وكان أبوه دانكن قد انتخب لتمثيل المنطقة في الكونغرس عام 1980، وظل يستحوذ على مقعد برلماني حتى فاز ابنه هنتر بمقعد في الكونغرس عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ يحافظ هنتر على مقعده في الكونغرس، ويُعاد انتخابه في كل مرة.

وحسب القناة بنسختها الإنجليزية، فإن المرشح الديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة، عمار نجار، أصبح فجأة تحت الأضواء، ومرشحاً للفوز بقوة بعد أن انهار منافسه الجمهوري، دانكن هنتر، بسبب توجيه اتهامات له بالفساد.ونجار هو مواطن أميركي مسلم من أصول فلسطينية، ومن قطاع غزة تحديداً، هاجر والده إلى الولايات المتحدة، لكن أمه مكسيكية أميركية مسيحية، وتتبع المذهب الكاثوليكي.وأوضحت القناة، أن عمار نجار، أصبح تحت الأضواء بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة، حيث خلال 24 ساعة فقط من توجيه الاتهامات لمنافسه الجمهوري الثلاثاء الماضي، تلقى مئات الرسائل عبر بريده الإلكتروني لدعمه في الانتخابات، كما أجرى ما يزيد عن 20 مقابلة مع وسائل إعلام محلية مختلفة بعد أن أصبح صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات.وكان نجار، الذي عمل موظفاً لدى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، قد حصل في الانتخابات التمهيدية، التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي على 17% فقط من الأصوات، حيث كان منافسه هنتر متقدماً عليه بواقع 30 نقطة، وهو التقدم الطبيعي بسبب أن المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا التي تجري فيها المنافسة بين الرجلين ممثلة من نائب جمهوري منذ أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن أن هنتر كان محارباً قديماً في الجيش الأميركي، وشارك في حرب العراق سابقاً.وأشارت القناة، إلى أن النجار أصبح فجأة أمام فرصة عرض نفسه، وشرح حملته الانتخابية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد أن انزلق منافسه إلى أزمة الاتهامات بالفساد، وهي الأزمة التي فتحت أمام النجار أبواب وسائل الإعلام المختلفة، ورفعت بشكل كبير من احتمالات فوزه بالانتخابات.وقال نجار، في مقابلة مع (أسوشييتد برس) الأميركية: "نحن متحمسون أنا لا أبني نجاحي على بؤس الآخرين، أنا أشعر به (يقصد هنتر) وبعائلته، لكني أيضاً أشعر أكثر بالناس في منطقتنا التي تستحق تمثيلاً برلمانياً أفضل بعد سنوات عديدة من غياب التمثيل الحقيقي لها".ويبدو نجار، الأميركي ذو الأصول العربية، فخوراً بأنه سيكسر قريباً احتكار عائلة هنتر لتمثيل منطقة جنوب كاليفورنيا في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أنه يريد الوصول إلى الناس الذين صوتوا لصالح أوباما في الانتخابات التي جرت عام 2008، قائلاً: "إنهم ليسوا جاهلين، بل يتم تجاهلهم من قبل حزبي وحزبهم والبلد بأكمله".وأكد نجار أن لديه "حلولاً معقولة" تتجاوز خطوط حزبه الديمقراطي، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية الذي يرى أنه من الممكن أن يشمل الجميع دون أن يرفع من المديونية العامة للحكومة، إضافة إلى توفير تعليم جامعي مجاني للأميركيين يقوم على الجدارة والحاجة.كما رفض فكرة بناء الجدار مع المكسيك التي يتبناها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، معتبراً أنها غير مجدية، وذلك بسبب حقيقة أن 40% من الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصلون إليها بالطائرة، وبدلاً من الجدار مع المكسيك، رأى نجار وجوب تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون قوانين الهجرة ويقومون بتشغيل وافدين غير قانونيين، كذلك لفت إلى أن الأطفال من أبناء المهاجرين، يتوجب منحهم الجنسية الأميركية على الفور.أما الحياة الشخصية لنجار فتبدو مثيرة بعض الشيء، حيث نشأ ابناً لمهاجر فقير، وعندما بلغ الثامنة من عمره، انفصل والده عن والدته، وبسبب الفقر الذي عاشه اضطر ليعمل أول مرة وهو في سن الـ (15 عاماً)، حيث عمل حينها حارساً لتأمين بعض الأموال.وقضى نجار جزءاً من طفولته في مدينة غزة بالأراضي الفلسطينية التي تعود أصوله إليها، لذلك هو يتقن وبطلاقة اللغة العربية، إلى جانب كل من الإنجليزية والإسبانية.