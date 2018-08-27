شؤون فلسطينية

للمرة الأولى.. فلسطيني من غزة مُرشح بقوة لعضوية الكونجرس الأمريكي

للمرة الأولى.. فلسطيني من غزة مُرشح بقوة لعضوية الكونجرس الأمريكي
رام الله - دنيا الوطن
قالت قناة (العربية): إن وسائل الإعلام الأمريكية، انشغلت فجأة بشاب عربي يبلغ من العمر (29 عاماً) فقط، بعد أن سطع نجمه بشكل لافت، ومن المحتمل، أن يصبح قريباً عضواً في الكونغرس الأميركي، ليكون أحد أصغر البرلمانيين سناً في الولايات المتحدة، فضلاً عن أنه واحد من أوائل العرب، الذين يصلون إلى هذا المنصب.

وحسب القناة بنسختها الإنجليزية، فإن المرشح الديمقراطي لانتخابات الكونغرس المقبلة، عمار نجار، أصبح فجأة تحت الأضواء، ومرشحاً للفوز بقوة بعد أن انهار منافسه الجمهوري، دانكن هنتر، بسبب توجيه اتهامات له بالفساد.

ونجار هو مواطن أميركي مسلم من أصول فلسطينية، ومن قطاع غزة تحديداً، هاجر والده إلى الولايات المتحدة، لكن أمه مكسيكية أميركية مسيحية، وتتبع المذهب الكاثوليكي.

وأوضحت القناة، أن عمار نجار، أصبح تحت الأضواء بشكل مفاجئ في الولايات المتحدة، حيث خلال 24 ساعة فقط من توجيه الاتهامات لمنافسه الجمهوري الثلاثاء الماضي، تلقى مئات الرسائل عبر بريده الإلكتروني لدعمه في الانتخابات، كما أجرى ما يزيد عن 20 مقابلة مع وسائل إعلام محلية مختلفة بعد أن أصبح صاحب الحظ الأوفر في الانتخابات.

وكان نجار، الذي عمل موظفاً لدى إدارة الرئيس السابق، باراك أوباما، قد حصل في الانتخابات التمهيدية، التي جرت في كانون الثاني/ يناير الماضي على 17% فقط من الأصوات، حيث كان منافسه هنتر متقدماً عليه بواقع 30 نقطة، وهو التقدم الطبيعي بسبب أن المنطقة الجنوبية لكاليفورنيا التي تجري فيها المنافسة بين الرجلين ممثلة من نائب جمهوري منذ أكثر من 10 سنوات، فضلاً عن أن هنتر كان محارباً قديماً في الجيش الأميركي، وشارك في حرب العراق سابقاً.

وأشارت القناة، إلى أن النجار أصبح فجأة أمام فرصة عرض نفسه، وشرح حملته الانتخابية أكثر من أي وقت مضى، وذلك بعد أن انزلق منافسه إلى أزمة الاتهامات بالفساد، وهي الأزمة التي فتحت أمام النجار أبواب وسائل الإعلام المختلفة، ورفعت بشكل كبير من احتمالات فوزه بالانتخابات.

وقال نجار، في مقابلة مع (أسوشييتد برس) الأميركية: "نحن متحمسون أنا لا أبني نجاحي على بؤس الآخرين، أنا أشعر به (يقصد هنتر) وبعائلته، لكني أيضاً أشعر أكثر بالناس في منطقتنا التي تستحق تمثيلاً برلمانياً أفضل بعد سنوات عديدة من غياب التمثيل الحقيقي لها".

ويُعتبر هنتر، أحد المخضرمين في السياسة على مستوى منطقته في كاليفورنيا، حيث ينتمي لعائلة تشارك في الحكم منذ أجيال مضت، وكان أبوه دانكن قد انتخب لتمثيل المنطقة في الكونغرس عام 1980، وظل يستحوذ على مقعد برلماني حتى فاز ابنه هنتر بمقعد في الكونغرس عام 2008، ومنذ ذلك التاريخ يحافظ هنتر على مقعده في الكونغرس، ويُعاد انتخابه في كل مرة.

ويبدو نجار، الأميركي ذو الأصول العربية، فخوراً بأنه سيكسر قريباً احتكار عائلة هنتر لتمثيل منطقة جنوب كاليفورنيا في الكونغرس الأميركي، مشيراً إلى أنه يريد الوصول إلى الناس الذين صوتوا لصالح أوباما في الانتخابات التي جرت عام 2008، قائلاً: "إنهم ليسوا جاهلين، بل يتم تجاهلهم من قبل حزبي وحزبهم والبلد بأكمله".

وأكد نجار أن لديه "حلولاً معقولة" تتجاوز خطوط حزبه الديمقراطي، بما في ذلك ما يتعلق ببرنامج الرعاية الصحية الذي يرى أنه من الممكن أن يشمل الجميع دون أن يرفع من المديونية العامة للحكومة، إضافة إلى توفير تعليم جامعي مجاني للأميركيين يقوم على الجدارة والحاجة.

كما رفض فكرة بناء الجدار مع المكسيك التي يتبناها الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، معتبراً أنها غير مجدية، وذلك بسبب حقيقة أن 40% من الذين يدخلون الولايات المتحدة بشكل غير قانوني يصلون إليها بالطائرة، وبدلاً من الجدار مع المكسيك، رأى نجار وجوب تشديد العقوبات على أصحاب العمل الذين ينتهكون قوانين الهجرة ويقومون بتشغيل وافدين غير قانونيين، كذلك لفت إلى أن الأطفال من أبناء المهاجرين، يتوجب منحهم الجنسية الأميركية على الفور.

أما الحياة الشخصية لنجار فتبدو مثيرة بعض الشيء، حيث نشأ ابناً لمهاجر فقير، وعندما بلغ الثامنة من عمره، انفصل والده عن والدته، وبسبب الفقر الذي عاشه اضطر ليعمل أول مرة وهو في سن الـ (15 عاماً)، حيث عمل حينها حارساً لتأمين بعض الأموال.

وقضى نجار جزءاً من طفولته في مدينة غزة بالأراضي الفلسطينية التي تعود أصوله إليها، لذلك هو يتقن وبطلاقة اللغة العربية، إلى جانب كل من الإنجليزية والإسبانية.

أخبار ذات صلة

هجمة شرسة من حكومة نتنياهو ونواب الكنيست على القائمة المشتركة

هجمة شرسة من حكومة نتنياهو ونواب الكنيست على القائمة المشتركة

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

فيديو: &#34;دنيا الوطن&#34; تتعرف على أسباب انخفاض أسعار الدواجن بغزة

فيديو: "دنيا الوطن" تتعرف على أسباب انخفاض أسعار الدواجن بغزة

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

فيديو: العروسان عبد الله ولبنى يتزوجان على الحاجز أمام بنادق الاحتلال

فيديو: العروسان عبد الله ولبنى يتزوجان على الحاجز أمام بنادق الاحتلال

(فتح) تُطالب مصر باستثناء أربعة فصائل من مباحثات التهدئة بالقاهرة

(فتح) تُطالب مصر باستثناء أربعة فصائل من مباحثات التهدئة بالقاهرة

صيدم: إنهاء أزمة جامعة الأقصى وكلية العلوم والتكنولوجيا.. وافتتاح ثماني مدارس بالقطاع

صيدم: إنهاء أزمة جامعة الأقصى وكلية العلوم والتكنولوجيا.. وافتتاح ثماني مدارس بالقطاع

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

هجمة شرسة من حكومة نتنياهو ونواب الكنيست على القائمة المشتركة

هجمة شرسة من حكومة نتنياهو ونواب الكنيست على القائمة المشتركة

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

الحمد الله لحماس: المطلوب تمكين الحكومة والاستجابة لمبادرة الرئيس عباس

الحمد الله لحماس: المطلوب تمكين الحكومة والاستجابة لمبادرة الرئيس عباس

صحيفة: مباحثات التهدئة تأجلت بطلب مصري وفتح لن تعارضها بهذه الحالة

صحيفة: مباحثات التهدئة تأجلت بطلب مصري وفتح لن تعارضها بهذه الحالة

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 160 آخرين في 197 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 160 آخرين في 197 حادث سير الأسبوع الماضي

5615 طالباً وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بالضفة وغزة

5615 طالباً وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بالضفة وغزة

منوعات

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية &#34;قلبي عشقها&#34;

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية "قلبي عشقها"

موقف &#34;مقزز&#34; من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

موقف "مقزز" من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية