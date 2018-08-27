دولي

النجمة الاباحية "ستورمي دانيالز" مستعدة للشهادة أمام الكونغرس ضد ترامب

النجمة الاباحية "ستورمي دانيالز" مستعدة للشهادة أمام الكونغرس ضد ترامب
ستورمي دانيلز
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت ممثلة الأفلام الإباحية، ستورمي دانيلز، أمس الأحد، عن استعدادها للإدلاء بشهادتها أمام الكونجرس حول الأموال التي دفعها مايكل كوهين، المحامي السابق للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بهدف شراء صمتها عن علاقة جمعتها بـ"ترامب" عام 2006.

وقالت "دانيلز"، في مقابلة مع صحيفة "ذا ميرور" البريطانية: "إذا كان دونالد ترامب فعل شيئا كان لا يجب عليه فعله خلال الحملة، فيجب أن تتم مساءلته"، مضيفة: "إذا كان انتهك القانون فيجب اعتقاله ومعاملته مثل أي شخص عادي". وتابعت: "يسعدني أن أدلي بشهادتي تحت القسم وأثبت صحة روايتي".

ومضت قائلة: "لطالما قلت إن الحقيقة هي أهم شئ، ولذلك جاهرت بالأمر في المقام الأول، حتى استطيع النظر في عيني ابنتي وتعرف أني كنت صادقة، الآن الحقيقة تتضح والعدالة يجب أن تتحقق".

وأكدت الممثلة الإباحية أن علاقتها مع الرئيس الأمريكي كانت بـ"التراضي"، ولكنها أشارت إلى وجود مزاعم من نساء آخرين بأنه اعتدى عليهن، مشددة على أنه "إذا كانت تلك المزاعم حقيقية، يجب سجن (ترامب)".

يشار إلى أن "كوهين" أقر بالذنب في 8 تهم جنائية أمام محكمة فيدرالية في مانهاتن، ومن بينها التهرب الضريبي والاحتيال المصرفي وانتهاكات تتعلق بتمويل الحملة الانتخابية، وشهد "كوهين" أيضا بأن "ترامب" أصدر تعليمات له بارتكاب جريمة بترتيب مدفوعات قبل انتخابات الرئاسة عام 2016 لشراء صمت كلا من "دانيلز" وعارضة مجلة "بلاي بوي" الإباحية، كارين ماكدوجال، عن علاقاتهما مع الرئيس.

من جهة أخرى، دافعت "دانيلز" عن السيدة الأولى ميلانيا ترامب، وحثت الآخرين على التوقف عن التعليق عن علاقتها بالرئيس، وأكدت للصحيفة أنه "يجب على الناس أن تتوقف عن التحدث بلسانها (ميلانيا)، ربما تكون سعيدة، أي شئ نقوله عنها يعد افتراضا"، مضيفة: "العالم بأسره شغوف بمعرفة ما تشعر به ميلانيا، ولكن إن لم نعرف، فهذا حقها وأنا أدعمه".

أخبار ذات صلة

ليبرمان: حصلنا على صواريخ دقيقة تصل لأي نقطة بالشرق الأوسط

ليبرمان: حصلنا على صواريخ دقيقة تصل لأي نقطة بالشرق الأوسط

دعماً لـ (أونروا).. اليابان ستقدم 5.4 مليون دولار للمنظمة الدولية

دعماً لـ (أونروا).. اليابان ستقدم 5.4 مليون دولار للمنظمة الدولية

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة

بسبب قانون القومية.. نواب الكنيست العرب يتوجهون للأمم المتحدة

وزير ألماني: حان الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأطلسية

وزير ألماني: حان الوقت لإعادة تقييم الشراكة الأطلسية

نتنياهو يزعم: حماس وإيران تشكلان تهديداً وجودياً لليهود

نتنياهو يزعم: حماس وإيران تشكلان تهديداً وجودياً لليهود

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات

محكمة العدل الدولية تنظر دعوى إيرانية لرفع العقوبات

أفغانستان.. مصرع زعيم تنظيم الدولة في غارة جوية

أفغانستان.. مصرع زعيم تنظيم الدولة في غارة جوية

مصرع أربعة أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومقتل مشتبه به

مصرع أربعة أشخاص في إطلاق نار بولاية فلوريدا الأمريكية ومقتل مشتبه به

التعليقات

الدنيا حكايات

مُصالحة مصر

مُصالحة مصر

شؤون فلسطينية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

وزير الاتصالات يخرج ثلاث دورات في الاتصالات والمعلوماتية

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

عشراوي تطلع وفدا برلمانيا تشيليا على آخر المستجدات

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 160 آخرين في 197 حادث سير الأسبوع الماضي

مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 160 آخرين في 197 حادث سير الأسبوع الماضي

5615 طالباً وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بالضفة وغزة

5615 طالباً وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بالضفة وغزة

95 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

95 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

الخارجية: تهويد حي الشيخ جراح دليل آخر أن (صفقة القرن) ترجمة أمريكية

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

بحر: أزمة (أونروا) سياسية وليست مالية والمساس بالموظفين جريمة نكراء

منوعات

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية &#34;قلبي عشقها&#34;

بعد 28 عام من إصدارها.. راغب علامة يحل لغز أغنية "قلبي عشقها"

موقف &#34;مقزز&#34; من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

موقف "مقزز" من مذيعة تجاه ضيفها وعلى الهواء مباشرة

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

صور أكثر حميمية لدينا الشربيني وعمرو دياب.. وتعليق الآخر صادم

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية &#34;هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل&#34;

شاهد.. شبيهة نانسي عجرم المصرية "هي اللي شبهي انا ما عملتش تجميل"

&#34;ناهد شريف&#34; كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

"ناهد شريف" كما لم تعرفها.. تزوجت من مسيحي وتعرَّت لتنفق على شقيقتها المشلولة

شاهد.. بسبب &#34;التان&#34; فرق شاسع بين لون &#34;صدر&#34; و&#34;بطن&#34; الفنانة نسرين طافش

شاهد.. بسبب "التان" فرق شاسع بين لون "صدر" و"بطن" الفنانة نسرين طافش

شاهد إطلالة &#34;جريئة&#34; لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور &#34;احترمي سنّك&#34;

شاهد إطلالة "جريئة" لغادة عبد الرازق باليونان.. والجمهور "احترمي سنّك"

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل &#34;مين ما كان&#34;معي بالبرنامج

فيديو..راغب علامة: أعود لـ (MBC) بشروطي.. ولن أقبل "مين ما كان"معي بالبرنامج

&#34;أفعال ينطبق عليها الاغتصاب&#34; مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

"أفعال ينطبق عليها الاغتصاب" مع امرأة جديدة تقود سعد المجرد إلى السجن

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

احتضانٌ وقبلات.. تسريب فيديوهات من سهرة شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

عربي

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

السودانيون يواجهون أزمة خبز وينتظرون في طوابير لساعات

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

وزير الدفاع الإيراني يلتقي مع بشار الأسد ونظيره السوري في دمشق

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

بعد المغرب.. ليبيا تستعد لمواجهة مرض مميت

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية

النهضة التونسية تتمسك بأحكام المواريث الشرعية