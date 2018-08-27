فيديو: "دنيا الوطن" تقوم بجولة للتعرف على أسباب انخفاض أسعار الدواجن بغزة

شهدت أسواق قطاع غزة، خلال الأيام الماضية، تراجعاً ملحوظاً في أسعار الدواجن، حيث تراوح سعره على أرض المزرعة ما بين 6 إلى 6.5 شيكل للكيلو الواحد، فيما يباع للمستهلك بـ 7.5 شيكل للكيلو الواحد.





عدسة "دنيا الوطن" قامت بجولة على مزارع الدواجن؛ للتعرف على الأسعار وتبين سبب انخفاضها، وتكاليف تربيتها.





فقد أوضح هيثم أبو جبل، صاحب مزرعة للدواجن، أن هناك خسارة كبيرة في قطاع الدواجن، لافتاً إلى أنه ما يتم جنيه هو سعر العلف فقط.





وأكد، أن كافة المزارعين، ناشدوا وزارتي الزراعة والاقتصاد عدة مرات، لتصويب الأوضاع مرة أخرى، ولكن دون جدوى.





محمد أبو عجوة صاحب مزرعة، أكد أن أسعار الدجاج في انخفاض مستمر، لافتاً إلى أن تربيته مكلفة جداً، حيث يتواجد بكميات كبيرة، ولكن لا يوجد تصريف له في السوق.





السيد حبيب صاحب محل لبيع الدجاج، أكد أنه منذ عشر سنوات، لم يصل سعر الدواجن إلى هذا الحد.





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خاص دنيا الوطن