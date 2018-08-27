الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال
رام الله - دنيا الوطن
أكد الناطق باسم حركة الأحرار، ياسر خلف، أن المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال، ومن وقع وتنازل عن 80% من أرض فلسطين، وعن القدس، وحق العودة، لا يحق له الحديث عن الوطنية، واتهام جهد الآخرين بالخيانة.
أكد الناطق باسم حركة الأحرار، ياسر خلف، أن المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال، ومن وقع وتنازل عن 80% من أرض فلسطين، وعن القدس، وحق العودة، لا يحق له الحديث عن الوطنية، واتهام جهد الآخرين بالخيانة.
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