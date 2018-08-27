الأحرار: المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال





رام الله - دنيا الوطنأكد الناطق باسم حركة الأحرار، ياسر خلف، أن المقاومة لن تُوقع ورقياً على أي اتفاق مع الاحتلال، ومن وقع وتنازل عن 80% من أرض فلسطين، وعن القدس، وحق العودة، لا يحق له الحديث عن الوطنية، واتهام جهد الآخرين بالخيانة.