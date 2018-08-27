فيديو: العروسان عبد الله ولبنى يتزوجان على الحاجز أمام بنادق الاحتلال

درجت العادات الفلسطينية، أن يذهب العريس إلى منزل أهل العروسة مصطحباً معه جاهة كبيرة فيما يعرف بـ "طلعة العروسة"، ولكن استقبل الشاب عبد الله سويطي عروسه لبنى عبد الهادي من الناصرة، على حاجز ترقوميا غرب الخليل، لأن بينهم احتلال وحاجز وتصاريح.





حيث يمنع الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين من دخول الأراضي الفلسطينية المحتلة عام ( 48 ) إلا بتصاريح خاصة، وبناء على ذلك رفض الاحتلال إعطاء العريس (عبد الله) تصريحاً للدخول وإحضار عروسة، لكن رغم المنع ورغم العراقيل استقبل عروسه أمام الحاجز على حصانة الأبيض، وسط أنغام الأغاني الفلسطينية الشعبية وزغاريد الأقارب.





وتختم العروسة لبنى، وهي بجوار عريسها بالقول: "الحب ينتصر على كل شيء، ولا أي حاجز بمنع ولا يهودي ولا غيره".





رام الله - دنيا الوطن