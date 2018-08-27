(فتح) تُطالب مصر باستثناء أربعة فصائل من مباحثات التهدئة بالقاهرة

خاص دنيا الوطن - أحمد جلال



كشفت مصادر فلسطينية مشاركة في المباحثات التي يجريها جهاز المخابرات المصرية، مع الفصائل الفلسطينية بالقاهرة، بشأن التهدئة مع الاحتلال الإسرائيلي، عن طلب تقدمت به حركة فتح، بشأن أربعة فصائل مشاركة بتلك المباحثات.







وقالت المصادر، التي فضلت عدم الكشف عنها، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن": إن حركة فتح طالبت المخابرات المصرية باستئناء أربعة فصائل من المشاركة في مباحثات التهدئة التي تجري في القاهرة.







وأوضحت المصادر، أن فتح طالبت باستنثناء حركة المقاومة الشعبية، ولجان المقاومة الشعبية، وحركة المجاهدين، وحركة الأحرار من أي مباحثات، لافتةً إلى أن الطلب الفتحاوي جاء على اعتبار أن تلك الفصائل، ليست ضمن الإطار القيادي لمنظمة التحرير.







وأضافت: "الفصائل الفلسطينية، أكدت بدورها رفضها للطلب الفتحاوي، ورفضها أيضاً لترؤس حركة فتح وفود الفصائل للتهدئة"، متابعاً: "لا يمكن للتهدئة أن تتحقق في إطار هذا الطلب الغريب، فتلك الفصائل لديها سلاحها، ومن حقها المشاركة في أي مباحثات للتهدئة".







ونوهت المصادر، إلى أن جهاز المخابرات المصري لم يرسل حتى اللحظة، دعوات للفصائل من أجل استكمال مباحثات التهدئة التي بدأت قبل عيد الأضحى المبارك، وتوقفت مع إجازة العيد، منوهةً إلى أن التهدئة باتت مرتبطة بقرار حركة فتح بهذا الشأن.





يذكر، أن عدداً من فصائل المقاومة، أجرت مباحثاتها بملف التهدئة قبل عيد الأضحى المبارك، وأعلنت توقف تلك المباحثات، مع استكمالها بعد العيد.