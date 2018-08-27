صيدم: إنهاء أزمة جامعة الأقصى وكلية العلوم والتكنولوجيا.. وافتتاح ثماني مدارس بالقطاع

اعلن صبري صيدم، وزير التربية والتعليم العالي الفلسطيني، عن إنهاء أزمات جامعة الأقصى، وكلية العلومة والتكنولوجيا في قطاع غزة.





جاء ذلك، في مؤتمر صحفي، عقده صيدم اليوم بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، مؤكداً أنه تم البدء بتقنين التخصصات الأكاديمية في وزارة التربية والتعليم العالي.





وفيما يتعلق بالتعليم في القدس، أوضح صيدم، أنه تم تخصيص مبلغ 30 مليون دولار لحماية المؤسسات التعليمية والأكاديمية في القدس، لافتاً إلى أنه تم البدء بالعام الدراسي بشكل مبكر في قرية (الخان الأحمر) بسبب الأوضاع الميدانية.





وأشار صيدم إلى أنه تم إلغاء الرسوم لطلبة الإنجاز في المدارس المقدسية، بالإضافة إلى أن كتب اللغة الإنجليزية، وكافة الكتب الأخرى، ستوزع بشكل مجاني.





في سياق ذي صلة، أكد وزير التربية والتعليم العالي، أنه تم التعاقد مع 150 معلماً ومعلمة من قطاع غزة والضفة الغربية؛ للعمل في دولة الكويت.





وفيما يتعلق بعدد المدارس الجديدة، أوضح صيدم، أن الوزارة افتتحت العديد من المدارس الجديدة، منوهاً في الوقت ذاته إلى أنه تم بناء ثماني مدارس جديدة في قطاع غزة، بالإضافة إلى أنه سيتم افتتاح مدرستيْن فلسطينيتيْن العام المقبل في مدينة اسطنبول.





وفي نهاية المؤتمر، طالب صيدم، الكل الفلسطيني، بمواصلة التفافه، حول نظام التعليم الفلسطيني.

رام الله - دنيا الوطن