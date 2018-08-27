صحيفة: مباحثات التهدئة تأجلت بطلب مصري وفتح لن تعارضها بهذه الحالة

رام الله - دنيا الوطن

كشفت صحيفة (القدس) المحلية، أن مباحثات التهدئة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، برعاية جهاز المخابرات العامة المصري، تقرر تأجيلها بطلب من المسؤولين المصريين.





وقالت الصحيفة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، إن التأجيل تم لإتاحة الفرصة أمام إنجاز تقدم في ملف المصالحة، بعد وصول وفد حركة فتح إلى العاصمة القاهرة، وإجرائه مباحثات مطولة مع المسؤولين المصريين حول الملف.



وأوضحت الصحيفة، أن المسؤولين عن الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، بحثوا مع وفد حركة فتح بعض القضايا المتعلقة بالمصالحة لإنجازها.ولفت إلى أن الوفد حمل رؤية مصرية جديدة لهذا الملف، بهدف طرحها على الرئيس محمود عباس، والرد عليها في غضون الساعات المقبلة.وأشارت المصادر، وفق الصحيفة، إلى أن وفد حركة فتح، أكد للمسؤولين المصريين، تمسك القيادة الفلسطينية بتسليم كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية قبل أي خطوة لتعزيز سلطة الحكومة الحالية في غزة.وبينت المصادر، أن وفد حركة فتح لن يعارض التهدئة طالما ستكون في إطار الشرعية الفلسطينية، التي سيتم عبرها فقط تقديم أي مشاريع لغزة والإشراف عليها.وذكرت المصادر، أن المسؤولين المصريين، تواصلوا مع حركة حماس، وطلبوا تأجيل ملف التهدئة لعدة أيام لمنح ملف المصالحة فرصة جديدة في ظل التعاطي الإيجابي من قبل وفد حركة فتح مع هذا الملف، مشيرةً إلى أن حماس، أبلغت الفصائل الفلسطينية المشاركة في المباحثات الأخيرة قبل عيد الأضحى بهذا الطلب.