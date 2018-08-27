مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة 160 آخرين في 197 حادث سير الأسبوع الماضي

لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم، وأصيب 160 آخرين بجروح، جراء 197 حادث سير، وقعت الأسبوع الماضي في الضفة الغربية.





وذكر بيان إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن إدارة شرطة المرور، سجلت 197 حادث سير، نتج عنها مصرع ثلاثة أشخاص، وإصابة 160 آخرين، وصفت إصابة 8 منهم بالخطيرة و18 بالمتوسطة، و134 بالطفيفة.





وأضاف البيان، أن شرطة المرور، فحصت الأسبوع الماضي 4725 مركبة، وأنزلت عن الشارع 18 مركبة لا تتوفر بها شروط السلامة العامة، فيما حررت 1844 مخالفة مرورية، وحجزت 105 مركبات للتأكد من قانونيتها، وأتلفت 23 مركبة غير قانونية.

رام الله - دنيا الوطن