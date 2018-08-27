5615 طالباً وطالبة يتقدمون غداً للامتحان الشامل بالضفة وغزة

رام الله - دنيا الوطنأفادت وزارة التربية والتعليم العالي، أن 5615 طالباً/ة يتوجهون غداً الثلاثاء؛ لتقديم الامتحان التطبيقي الشامل للعام الدراسي 2017-2018؛ وذلك للكليات التقنية وكليات المجتمع المتوسطة، بشكل موحد ما بين المحافظات الشمالية والجنوبية.وسيعقد الشق النظري من الامتحان غداً؛ فيما يعقد الشق العملي أيام الأربعاء والخميس والسبت.وأشارت الوزارة في بيان صحفي، إلى أن 2853 طالباً/ة في المحافظات الشمالية، سيتقدمون للامتحان بشقيه النظري والعملي؛ من 19 كلية تقنية وكلية مجتمع؛ وذلك في 74 تخصصاً نظرياً وعملياً والاثنين معاً، فيما يتقدم للامتحان في المحافظات الجنوبية 2762 طالباً/ة موزعين على 22 كلية، وذلك في 87 تخصصاً نظرياً وعملياً والاثنين معاً؛ إذ سيتوزع جميع الطلبة على 20 قاعة في جناحي الوطن.وجددت الوزارة، التأكيد على أن عقد الامتحان بشكل موحد بين جناحي الوطن لأول مرة منذ ما يزيد عن 10 سنوات، يأتي استمراراً للجهود التي تبذلها الوزارة لتوحيد كافة الإجراءات والترتيبات في مختلف مجالات التعليم ما بين جناحي الوطن.