95 مستوطنًا يقتحمون الأقصى وسط قيود مشددة

اقتحم 78 مستوطنًا و17 شرطيًا برفقة ضابط إسرائيلي، صباح الاثنين المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسة مشددة من شرطة الاحتلال الخاصة، ونظموا جولات استفزازية في باحاته بحراسة أمنية مشددة، وسط تلقيهم شروحات عن "الهيكل" المزعوم.





وأغلقت شرطة الاحتلال باب المغاربة الساعة الحادية عشر صباحًا، عقب انتهاء فترة الاقتحامات الصباحية للمسجد الأقصى من قبل المتطرفين اليهود، وتجولهم في باحاته.





وواصلت شرطة الاحتلال التضييق على دخول المصلين للأقصى، واحتجزت هويات النساء والشبان الشخصية عند أبواب (حطة، السلسلة، الأسباط والمجلس)، بالإضافة إلى استمرارها في منع دخول عشرات النساء والرجال للمسجد منذ فترة طويلة.

رام الله - دنيا الوطن