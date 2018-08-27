وزير الزراعة يعلن انطلاق موسم التمور





رام الله - دنيا الوطناعلن ووزير الزراعة سفيان سلطان، اليوم ألاثنين انطلاق موسم قطف التمور من مشتل وزارة الزراعة للنخيل جنوب مدينة اريحا بحضور نائب محافظ اريحا جمال الرجوب ورئيس الغرفة التجارية الصناعية تيسير حميده وممثلين عن قطاع النخيلووقادة الاجهزة الامنية ومدراء الدوائر الحكوميةسفيان سلطان قال قطاع التمور هو قطاع مهم وقادر على المنافسة عالميا وإن الوزارة تبذل كل جهودها من أجل خدمة القطاع الزراعي، وكل ما يتعلق في النخيل، بالإضافة إلى الخدمات الفنية، والخدمات الإرشادية وتعكف على تذليل كافةالمشاكل من نقص في المياه، والمساحات مع كل جهات الاختصاص المعنية".وبين "أن الوزارة تدرك أن المزارع الفلسطيني هو خط الدفاع الأول في حماية الأرض، وحمايتها من غول الاستيطان، والزراعة تدر دخلا على الاقتصاد الوطني، وتواجه معيقات عدة من قبل الاحتلال الإسرائيلي، تستهدف الزراعة، والمزارعالفلسطيني".جمال الرجوب قال إن التمور الفلسطينية تنافس في الأسواق العالمية، وتحظى بالطلب في الأسواق العربية، والعالمية، نتيجة جودتها الممتازة، ودعا إلى تشديد حملات المقاطعة على المنتجات ألإسرائيلية خصوصا قطاع التمورواكد الرجوب على ضرورة العمل على تطوير فكرة موسم التمور وقطاع التمور ليصبح عنوانا للجذب السياحي والثقافي لاتصال الموسم بمحافظة اريحا والأغوار وانطلاقامن كون اريحا اقدم المدن عبر التاريخ على غرار المهرجانات الدولية والتي ترتبط المدن التاريخية.