شؤون فلسطينية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية

عريقات والصفدي ينسقان المواقف لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية
رام الله - دنيا الوطن
بحث أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، صائب عريقات، مع  وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، سبل استمرار تنسيق المواقف، والعمل المشترك لكسر الانسداد السياسي في الجهود السلمية.

كما بحث الطرفان، حسب بيان صحفي، اليوم الاثنين، إيجاد أفق يتيح التقدم نحو حل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي على أساس حل الدولتين، الذي يضمن قيام الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من حزيران/ يونيو للعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، سبيلاً وحيداً لتحقيق السلام الشامل والدائم.

وحذرا من خطورة استمرار الانسداد السياسي، وأكدا ضرورة إطلاق حراك دولي فاعل وفوري؛ لإنهاء الاحتلال، وتجنيب المنطقة المزيد من التوتر والصراع.

ونقل عريقات تقدير القيادة الفلسطينية، للجهود الأردنية لإسناد الشعب الفلسطيني، وحقه في الحرية والدولة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين، وأكد تثمين القيادة الفلسطينية للجهود المتواصلة للملك عبد الله الثاني، الوصي على المقدسات الإسلامية والمسيحية لحماية القدس والأماكن المقدسة.

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