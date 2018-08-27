مستوطنون يخطُّون عبارات عنصرية على مركبات بسُنجل

أقدم مستوطنون اليوم الاثنين، على إعطاب عجلات مركبات، وخطِّ عبارات عنصرية بعد اقتحامهم لبلدة سنجل شمالي مدينة رام الله.





وقال رئيس بلدية سنجل، معتز طوافشة،" إن مستوطنين تسللوا للبلدة خلال ساعات الليل، وقاموا بإعطاب عجلات 12 مركبة لأهالي البلدة، وخطُّوا عبارات عنصرية انتقامية على المركبات قبل خروجهم من القرية.





وأوضح، أن المستوطنين قدموا من مستوطنة (معاليه ليفونه) المقامة على أراضي البلدة والبلدات المجاورة.





ويجثم على أراضي البلدة خمس مستوطنات وبؤر استيطانية، بالإضافة لموقع عسكرية مقام شمالي البلدة.

رام الله - دنيا الوطن